Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Dev banka 2026 için altın ve gümüş tahminlerini açıkladı
Dev banka 2026 için altın ve gümüş tahminlerini açıkladı
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılı dördüncü çeyreği için ons altın fiyatını 4 bin 800 lira olarak beklediğini açıkladı. Gümüş için ise altının... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley 2026 dördüncü çeyrek için ons altın fiyatını 4 bin 800 dolar olarak öngördü. Banka gümüşün ise, altının gerisinde kalmasını beklediğini belirtti. Altında daha küçük kazançlar öngördüBankadan yapılan açıklamada, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının alımlarını azaltmasıyla birlikte, altın fiyatlarının 2026'da daha küçük kazançlar göreceğini öngördü. Ancak beklenen faiz indirimleri ve daha zayıf doların yukarı yönlü ivmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.Banka, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4 bin 800 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bunun nedenleri arasında ise güçlü Çin perakende talebi, yükselen merkez bankası alımları ve küresel büyüme endişeleri olumlu faktörler arasında gösteriliyor.Gümüş altının gerisinde kalacakGümüşle ilgili ise bankanın tahminleri altının gerisinde kalması yönünde. Morgan Stanley, 2026 için platini ons başına bin 775 dolarr ve paladyumu ons başına 1.325 dolar seviyesinde tahmin ediyor.
13:40 16.12.2025
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılı dördüncü çeyreği için ons altın fiyatını 4 bin 800 lira olarak beklediğini açıkladı. Gümüş için ise altının gerisinde kalacağını beklediklerini duyurdu.
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley 2026 dördüncü çeyrek için ons altın fiyatını 4 bin 800 dolar olarak öngördü. Banka gümüşün ise, altının gerisinde kalmasını beklediğini belirtti.

Altında daha küçük kazançlar öngördü

Bankadan yapılan açıklamada, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının alımlarını azaltmasıyla birlikte, altın fiyatlarının 2026'da daha küçük kazançlar göreceğini öngördü. Ancak beklenen faiz indirimleri ve daha zayıf doların yukarı yönlü ivmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.
Banka, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4 bin 800 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bunun nedenleri arasında ise güçlü Çin perakende talebi, yükselen merkez bankası alımları ve küresel büyüme endişeleri olumlu faktörler arasında gösteriliyor.

Gümüş altının gerisinde kalacak

Gümüşle ilgili ise bankanın tahminleri altının gerisinde kalması yönünde. Morgan Stanley, 2026 için platini ons başına bin 775 dolarr ve paladyumu ons başına 1.325 dolar seviyesinde tahmin ediyor.
