https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dev-banka-2026-icin-altin-ve-gumus-tahminlerini-acikladi-1101844785.html

Dev banka 2026 için altın ve gümüş tahminlerini açıkladı

Dev banka 2026 için altın ve gümüş tahminlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılı dördüncü çeyreği için ons altın fiyatını 4 bin 800 lira olarak beklediğini açıkladı. Gümüş için ise altının... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T13:40+0300

2025-12-16T13:40+0300

2025-12-16T13:40+0300

ekonomi̇

morgan stanley

altın

ons altın

gümüş

paladyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley 2026 dördüncü çeyrek için ons altın fiyatını 4 bin 800 dolar olarak öngördü. Banka gümüşün ise, altının gerisinde kalmasını beklediğini belirtti. Altında daha küçük kazançlar öngördüBankadan yapılan açıklamada, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının alımlarını azaltmasıyla birlikte, altın fiyatlarının 2026'da daha küçük kazançlar göreceğini öngördü. Ancak beklenen faiz indirimleri ve daha zayıf doların yukarı yönlü ivmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.Banka, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4 bin 800 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bunun nedenleri arasında ise güçlü Çin perakende talebi, yükselen merkez bankası alımları ve küresel büyüme endişeleri olumlu faktörler arasında gösteriliyor.Gümüş altının gerisinde kalacakGümüşle ilgili ise bankanın tahminleri altının gerisinde kalması yönünde. Morgan Stanley, 2026 için platini ons başına bin 775 dolarr ve paladyumu ons başına 1.325 dolar seviyesinde tahmin ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/konut-satislari-vites-dusurdu-kasimda-gecen-yilin-ayni-ayina-kiyasla-yuzde-78-azalarak-141-bin-100e-1101839696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

morgan stanley, altın, ons altın, gümüş, paladyum