Saldırganlar baba oğul çıktı: Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırı dakika dakika nasıl gelişti?

Avustralya'nın Bondi Plajı'nda dün yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği toplu silahlı saldırıda saldırganların baba-oğul olduğunu açıklandı. 42 kişinin... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya polisi, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda dün düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul (Sajid ve Naveed Akram) olduğunu açıkladı.NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti.Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.Başbakan Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı" şeklinde cevap verdi.NSW Eyalet Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı. Minns, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.Bondi Plajı saldırısında neler yaşandı?Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda Yahudi bayramı olan Hannuka festivali sırasında silah sesleri duyuldu. Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde plajın çevresindeki parkta bulunan köprülerden birinde uzun namlulu silahla ateş eden iki kişi görüldü. Saldırganların bulunduğu köprü festival alanından birkaç metre uzaklıktaydı ve köprüdeki silahlı saldırganlardan beyaz pantolonlu saldırgan, köprüden ayrılarak festival alanı yönünde otoparkta ilerlemeye başladı. Park halindeki araçların sırasında ilerleyen beyaz pantolonlu saldırgana ilk müdahale, bir arabanın arkasında saklanan bir kişiden geldi.Silahlı saldırıya müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğu açıklandı. Ahmed el-Ahmed iki kurşunla yaralandı. Silahı elinden alınan saldırgan, yine köprüye dönerek diğer saldırgana katıldı. Başka bir silah alarak ateş etmeye devam etti ancak vurularak yere düştü. Ancak siyah pantolonlu saldırgan vurulana kadar ateş etmeye devam etti. İki saldırganı da yerde gören çevredekiler, olay yerine geldi. Görüntülerde daha sonra silahlı polislerin saldırganların yanına geldiği görüldü. Saldırgana müdahale eden Suriyelinin yakınları konuştuDubai merkezli el-Arabia kanalına konuşan Ahmed el-Ahmed’in kuzeni Mustafa Esad, Ahmed’in Avustralya vatandaşı olduğunu, aslen Suriye’nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden geldiğini ve tam adının Ahmed Fethi el-Ahmed olduğunu söyledi.Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed’in Sidney’de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktaran el-Musa, "(Ahmed) İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil" dediSaldırı anına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esad, Ahmed’in olay sırasında saldırının kimi hedef aldığını bilmediğini vurgulayarak, "Gördüğü tek şey silahlı bir kişinin sivillere ateş açmasıydı. İnsanların vurulduğunu ve öldürüldüğünü görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleksti" diye konuştu.El-Ahmed’in o an korkup korkmadığına dair soruya ise Esad, "Ahmed, bana ilk anda ölümü hiç düşünmediğini söyledi. Kurşunlar başının üzerinden geçtiğini gördüğünde, 'Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum' dedi." yanıtını verdi.NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.Minns, "O adam gerçek bir kahraman ve onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan olduğuna hiç şüphem yok" dedi.

