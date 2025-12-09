https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/yilmaz-ozdilden-ugur-dundara-sert-cikis-torun-sevmesi-gerekenler-televizyonda-1101669733.html
Yılmaz Özdil’den Uğur Dündar’a sert çıkış: 'Torun sevmesi gerekenler televizyonda'
Gazeteci Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanı olmasının ardından, Uğur Dündar da son yazısında Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.Son yaşananları kanalda anlatan Özdil, “Torun sevmesi gerekenlerin halen televizyonda kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici. Bizim en büyük derdimiz gençlerin geleceğinin çalınmasıdır. Bırakalım bu medyayı gençler yapsın” ifadelerini kullandı.Televizyonda 'araştırmacı gazeteci' tanımlamalarına da tepki gösteren Özdil, şu ifadeleri kullandı:Gazeteci Yılmaz Özdil’in açıklamaları medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sözcü TV’de yönetim ve kadroda yaşanan değişiklikler sonucu genel yayın yönetmeni ve birçok muhabir de istifa etmişti.
Son yaşananları kanalda anlatan Özdil, “Torun sevmesi gerekenlerin halen televizyonda kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici. Bizim en büyük derdimiz gençlerin geleceğinin çalınmasıdır. Bırakalım bu medyayı gençler yapsın” ifadelerini kullandı.
Televizyonda 'araştırmacı gazeteci' tanımlamalarına da tepki gösteren Özdil, şu ifadeleri kullandı:
Televizyonda ‘araştırmacı gazeteci’ diye başlıyor. Araştırmacı gazeteci olabilir mi? Araştırmadan haber nasıl yapılır zaten?
Gazeteci Yılmaz Özdil’in açıklamaları medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sözcü TV’de yönetim ve kadroda yaşanan değişiklikler sonucu genel yayın yönetmeni ve birçok muhabir de istifa etmişti.