Yılmaz Özdil’den Uğur Dündar’a sert çıkış: 'Torun sevmesi gerekenler televizyonda'

Yılmaz Özdil’den Uğur Dündar’a sert çıkış: 'Torun sevmesi gerekenler televizyonda'

Sözcü TV Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil, yönetim değişikliği ardından kanaldan istifa eden gazeteci Uğur Dündar’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanı olmasının ardından, Uğur Dündar da son yazısında Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.Son yaşananları kanalda anlatan Özdil, “Torun sevmesi gerekenlerin halen televizyonda kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici. Bizim en büyük derdimiz gençlerin geleceğinin çalınmasıdır. Bırakalım bu medyayı gençler yapsın” ifadelerini kullandı.Televizyonda 'araştırmacı gazeteci' tanımlamalarına da tepki gösteren Özdil, şu ifadeleri kullandı:Gazeteci Yılmaz Özdil’in açıklamaları medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sözcü TV’de yönetim ve kadroda yaşanan değişiklikler sonucu genel yayın yönetmeni ve birçok muhabir de istifa etmişti.

