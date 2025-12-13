Türkiye
Motorine indirim geldi: Benzin için de tarih verildi
Motorine indirim geldi: Benzin için de tarih verildi
Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Son olarak motorine 2 TL... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Motorine indirim geldi: Benzin için de tarih verildi

13:54 13.12.2025 (güncellendi: 13:56 13.12.2025)
© AA / İsmail Aslandağ Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
© AA / İsmail Aslandağ
Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Son olarak motorine 2 TL indirim yapılırken, salı günü benzin fiyatına 2 lira 2 kuruşluk indirim bekleniyor.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Brent petrolün varil fiyatının 60 doların altına inmesiyle birlikte sektörde indirim beklentisi güç kazandı.

Motorinde indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki gerileme pompaya yansımaya başladı. Son olarak dün gece motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim yapıldı. Bu gelişme, diğer akaryakıt türleri için de indirim beklentisini artırdı.

Benzin için indirim beklentisi öne çıktı

Akaryakıt fiyatlarında tabelaların yeniden değişmesi beklenirken, sektörde gözler bu kez benzin fiyatlarına çevrildi. Hatırlanacağı üzere, son olarak otogaz fiyatlarına 4 Aralık’ta 80 kuruşluk zam yapılmıştı.

Benzine 2 lira 2 kuruşluk indirim öngörülüyor

Benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatlarının 52 lira seviyelerine kadar gerileyeceği ifade ediliyor.
