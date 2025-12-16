Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Batı basını: ABD, Kiev'den 'platin' teklifi kabul etmesini istedi
Batı basını: ABD, Kiev'den 'platin' teklifi kabul etmesini istedi
Telegraph gazetesinin haberine göre ABD, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle ilgili 'platin' teklifi kabul etmeye çağırdı ve bu teklifi müzakerelerde 'Ukrayna ve Avrupa için en büyük zafer' olarak niteledi.
İngiliz Telegraph gazetesi, ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'un NATO'nun 5. maddesiyle aynı güvenlik garantilerinin yer aldığı bir teklif hazırladığını ve Kiev'den 'platin' teklif olarak nitelediği bu teklifi kabul etmesini istedi.Hem Ukrayna hem de Avrupa'nın ABD'nin teklifinden memnun olduğunu belirten kaynaklar, mevcut teklifi barış görüşmelerinde 'Ukrayna ve Avrupa için şimdiye kadarki en büyük zafer' olarak niteleyerek "Fiiliyatta bu anlaşmanın temelinde [Ukrayna'nın] 5. maddeye benzer gerçekten çok güçlü garantilere ve ayrıca çok güçlü caydırıcılığa, asker sayısına ve silaha sahip olması yatıyor" dedi.'Toprak meselesinde ilerleme kaydedildi'Bu arada Amerikan Politico gazetesine konuşan ABD'li bir bürokrat, Ukrayna'yla müzakerelerde toprak meselesinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.Bürokrat, "Toprak konusunda da olmak üzere elde edilen ilerlemeyle ilgili iyi hisler taşıyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak meselesi hakkında "Onlar (Ukraynalılar) artık bu toprakları kaybetti. Doğrusu bu topraklar kaybedildi" demişti.Ukrayna çatışmasında çözüme yaklaşıldığı görüşünü dile getiren ABD Başkanı, çözüm sürecinde büyük ilerlemenin kaybedildiğini belirtmişti.
Batı basını: ABD, Kiev'den 'platin' teklifi kabul etmesini istedi

16:15 16.12.2025
Telegraph gazetesinin haberine göre ABD, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle ilgili 'platin' teklifi kabul etmeye çağırdı ve bu teklifi müzakerelerde 'Ukrayna ve Avrupa için en büyük zafer' olarak niteledi.
İngiliz Telegraph gazetesi, ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'un NATO'nun 5. maddesiyle aynı güvenlik garantilerinin yer aldığı bir teklif hazırladığını ve Kiev'den 'platin' teklif olarak nitelediği bu teklifi kabul etmesini istedi.

Hem Ukrayna hem de Avrupa'nın ABD'nin teklifinden memnun olduğunu belirten kaynaklar, mevcut teklifi barış görüşmelerinde 'Ukrayna ve Avrupa için şimdiye kadarki en büyük zafer' olarak niteleyerek "Fiiliyatta bu anlaşmanın temelinde [Ukrayna'nın] 5. maddeye benzer gerçekten çok güçlü garantilere ve ayrıca çok güçlü caydırıcılığa, asker sayısına ve silaha sahip olması yatıyor" dedi.

'Toprak meselesinde ilerleme kaydedildi'

Bu arada Amerikan Politico gazetesine konuşan ABD'li bir bürokrat, Ukrayna'yla müzakerelerde toprak meselesinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Bürokrat, "Toprak konusunda da olmak üzere elde edilen ilerlemeyle ilgili iyi hisler taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak meselesi hakkında "Onlar (Ukraynalılar) artık bu toprakları kaybetti. Doğrusu bu topraklar kaybedildi" demişti.

Ukrayna çatışmasında çözüme yaklaşıldığı görüşünü dile getiren ABD Başkanı, çözüm sürecinde büyük ilerlemenin kaybedildiğini belirtmişti.
