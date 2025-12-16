https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bati-basini-abd-kievden-platin-teklifi-kabul-etmesini-istedi-1101849585.html

Batı basını: ABD, Kiev'den 'platin' teklifi kabul etmesini istedi

Batı basını: ABD, Kiev'den 'platin' teklifi kabul etmesini istedi

Telegraph gazetesinin haberine göre ABD, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle ilgili 'platin' teklifi kabul etmeye çağırdı ve bu teklifi müzakerelerde 'Ukrayna...

İngiliz Telegraph gazetesi, ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'un NATO'nun 5. maddesiyle aynı güvenlik garantilerinin yer aldığı bir teklif hazırladığını ve Kiev'den 'platin' teklif olarak nitelediği bu teklifi kabul etmesini istedi.Hem Ukrayna hem de Avrupa'nın ABD'nin teklifinden memnun olduğunu belirten kaynaklar, mevcut teklifi barış görüşmelerinde 'Ukrayna ve Avrupa için şimdiye kadarki en büyük zafer' olarak niteleyerek "Fiiliyatta bu anlaşmanın temelinde [Ukrayna'nın] 5. maddeye benzer gerçekten çok güçlü garantilere ve ayrıca çok güçlü caydırıcılığa, asker sayısına ve silaha sahip olması yatıyor" dedi.'Toprak meselesinde ilerleme kaydedildi'Bu arada Amerikan Politico gazetesine konuşan ABD'li bir bürokrat, Ukrayna'yla müzakerelerde toprak meselesinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.Bürokrat, "Toprak konusunda da olmak üzere elde edilen ilerlemeyle ilgili iyi hisler taşıyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak meselesi hakkında "Onlar (Ukraynalılar) artık bu toprakları kaybetti. Doğrusu bu topraklar kaybedildi" demişti.Ukrayna çatışmasında çözüme yaklaşıldığı görüşünü dile getiren ABD Başkanı, çözüm sürecinde büyük ilerlemenin kaybedildiğini belirtmişti.

