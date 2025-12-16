Barış Terkoğlu: İktidarın bir kanadının diğer kanadına mesaj verdiğini görüyoruz

Eğer gerçekten bu kadar büyük yayın organları, bankalar ve medya şirketleri kara parayla ya da illegal faaliyetlerin sağladığı gelirlerle satın alınıyorsa, devletin bundan habersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Türkiye gibi bankacılık sisteminin ağır denetimlerden geçtiği, BDDK gibi kurumların olduğu bir ülkede, bir kişinin banka sahibi olmasının son derece zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen bu süreçler yaşanıyorsa, burada ya görmezden gelme ya da bilerek izin verme vardır. Ben devletin aciz ya da bilgisiz olduğunu düşünmüyorum.

Türkiye’de bir dönem ‘varlık barışı’, ‘yurt dışı sermaye gelsin’ gibi başlıklarla kaynağı sorgulanmayan para hareketlerine alan açıldı. Bu paraların medya kuruluşlarına, bankalara, büyük şirketlere dönüşmesine müsaade edildiğini düşünüyorum. Devlet isterse bunu engeller, buna gücü de vardır. Ancak o dönem siyasi tercihlerle buna izin verildi. Şimdi başka bir döneme girildi ve bu yapılara müdahaleler başladı. Elbette bu müdahaleler olurken iktidar içi güç mücadeleleri ve siyasi hesaplaşmalar da devreye giriyor.