Bakan Yumaklı: Parsel Bazlı Verim Sigortası'nı başlatacağız
Bakan Yumaklı: Parsel Bazlı Verim Sigortası'nı başlatacağız
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Yumaklı, 2026 yılında Parsel Bazlı Verim... 16.12.2025
TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bakanlığının 2026 yılı bütçesi için sunum yaptı.Parsel Bazlı Verim Sigortası hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "İlk defa bunun uygulamasını pilot olarak 2026'da Tekirdağ'da başlatacağız. Artık üreticilerimiz kendi tarlasındaki verime göre tazminat alabilecek" dedi.Bu yıl yaşanan zirai don olayına işaret eden Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki yıl elma, kayısı, şeftali, erik ve kiraz gibi dokuz ürün için temel sigorta paketini de uygulamaya koyacağız. Narenciyede güneş yanıklığı riskini de teminat kapsamına alacağız" açıklaması yaptı.
Bakan Yumaklı: Parsel Bazlı Verim Sigortası'nı başlatacağız

23:28 16.12.2025
Tarım ve Orman İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AA / Güven Yılmaz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Yumaklı, 2026 yılında Parsel Bazlı Verim Sigortası'nın hayata geçirileceğini duyurdu.
TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bakanlığının 2026 yılı bütçesi için sunum yaptı.
Parsel Bazlı Verim Sigortası hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "İlk defa bunun uygulamasını pilot olarak 2026'da Tekirdağ'da başlatacağız. Artık üreticilerimiz kendi tarlasındaki verime göre tazminat alabilecek" dedi.
Bu yıl yaşanan zirai don olayına işaret eden Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki yıl elma, kayısı, şeftali, erik ve kiraz gibi dokuz ürün için temel sigorta paketini de uygulamaya koyacağız. Narenciyede güneş yanıklığı riskini de teminat kapsamına alacağız" açıklaması yaptı.
