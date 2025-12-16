https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bakan-yumakli-parsel-bazli-verim-sigortasini-baslatacagiz-1101856741.html

Bakan Yumaklı: Parsel Bazlı Verim Sigortası'nı başlatacağız

Bakan Yumaklı: Parsel Bazlı Verim Sigortası'nı başlatacağız

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Yumaklı, 2026 yılında Parsel Bazlı Verim... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T23:28+0300

2025-12-16T23:28+0300

2025-12-16T23:28+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

tbmm

ziraat

don

zirai don

zehir

zehirlenme

zehirli

tarım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101856567_0:273:2997:1959_1920x0_80_0_0_7eed47ad198885f8ec88c035588d4dc0.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bakanlığının 2026 yılı bütçesi için sunum yaptı.Parsel Bazlı Verim Sigortası hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "İlk defa bunun uygulamasını pilot olarak 2026'da Tekirdağ'da başlatacağız. Artık üreticilerimiz kendi tarlasındaki verime göre tazminat alabilecek" dedi.Bu yıl yaşanan zirai don olayına işaret eden Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki yıl elma, kayısı, şeftali, erik ve kiraz gibi dokuz ürün için temel sigorta paketini de uygulamaya koyacağız. Narenciyede güneş yanıklığı riskini de teminat kapsamına alacağız" açıklaması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bakan-kurum-haksiz-aidat-artislarinin-onune-gecmeyi-hedefliyoruz-1101855879.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, tbmm, ziraat, don, zirai don, zehir, zehirlenme, zehirli, tarım, tarım ve orman bakanlığı