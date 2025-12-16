https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bakan-kurum-haksiz-aidat-artislarinin-onune-gecmeyi-hedefliyoruz-1101855879.html
Bakan Kurum: Haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz
Bakan Kurum: Haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
türki̇ye
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
tbmm
kira
kira artış oranı
kira anlaşmazlığı
kira zam oranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum, hayata geçirilecek projelerle konut ve kira fiyatlarının dengeleneceğini, haksız aidat artışlarının önleneceğini açıkladı.
TBMM Genel Kurulu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
500 bin konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Bu projeyle birlikte 300 sektörümüzü hareket geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik gelir hem de istihdamı artıracağız. Aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Fahiş aidat artışlarına değinen Bakan Kurum, "Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Site Yönetim Yasası'yla, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda site yönetimleri, enflasyon oranı üzerinde artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız. Şirketler yılda en az bir kez denetlenecek. Yine site sakinlerinin şikayeti doğrultusunda da denetim yapılabilecek" dedi.
Hazine arazileri hakkında ise Bakan Kurum, "Şimdi 2B arsalarımız için 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği, çok özel bir adım daha atıyoruz. 81 ilimizde, 2B alanlarının mülkiyet haklarını belirliyor ve kardeşlerimize tapularını kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu.