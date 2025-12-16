Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bakan-kurum-haksiz-aidat-artislarinin-onune-gecmeyi-hedefliyoruz-1101855879.html
Bakan Kurum: Haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz
Bakan Kurum: Haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum, hayata... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T22:53+0300
2025-12-16T22:56+0300
türki̇ye
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
tbmm
kira
kira artış oranı
kira anlaşmazlığı
kira zam oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101855705_0:166:2554:1603_1920x0_80_0_0_b3da7d8387b1099cab7d303b6f913a07.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.500 bin konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Bu projeyle birlikte 300 sektörümüzü hareket geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik gelir hem de istihdamı artıracağız. Aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.Fahiş aidat artışlarına değinen Bakan Kurum, "Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Site Yönetim Yasası'yla, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda site yönetimleri, enflasyon oranı üzerinde artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız. Şirketler yılda en az bir kez denetlenecek. Yine site sakinlerinin şikayeti doğrultusunda da denetim yapılabilecek" dedi.Hazine arazileri hakkında ise Bakan Kurum, "Şimdi 2B arsalarımız için 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği, çok özel bir adım daha atıyoruz. 81 ilimizde, 2B alanlarının mülkiyet haklarını belirliyor ve kardeşlerimize tapularını kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/yuzyilin-konut-projesine-rekor-basvuru-5-milyon-314-bin-kisi-muracaat-etti-1101340556.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101855705_144:0:2412:1701_1920x0_80_0_0_9ca52fd468cd1c8e93aabe0dbd09e63b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tbmm, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira zam oranı
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tbmm, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira zam oranı

Bakan Kurum: Haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz

22:53 16.12.2025 (güncellendi: 22:56 16.12.2025)
© AA / Güven Yılmaz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum, hayata geçirilecek projelerle konut ve kira fiyatlarının dengeleneceğini, haksız aidat artışlarının önleneceğini açıkladı.
TBMM Genel Kurulu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
500 bin konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Bu projeyle birlikte 300 sektörümüzü hareket geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik gelir hem de istihdamı artıracağız. Aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Fahiş aidat artışlarına değinen Bakan Kurum, "Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Site Yönetim Yasası'yla, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda site yönetimleri, enflasyon oranı üzerinde artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız. Şirketler yılda en az bir kez denetlenecek. Yine site sakinlerinin şikayeti doğrultusunda da denetim yapılabilecek" dedi.
Hazine arazileri hakkında ise Bakan Kurum, "Şimdi 2B arsalarımız için 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği, çok özel bir adım daha atıyoruz. 81 ilimizde, 2B alanlarının mülkiyet haklarını belirliyor ve kardeşlerimize tapularını kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
TÜRKİYE
Yüzyılın Konut Projesine rekor başvuru: 5 milyon 314 bin kişi müracaat etti
27 Kasım, 12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала