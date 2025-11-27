https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/yuzyilin-konut-projesine-rekor-basvuru-5-milyon-314-bin-kisi-muracaat-etti-1101340556.html

Yüzyılın Konut Projesine rekor başvuru: 5 milyon 314 bin kişi müracaat etti

500 bin sosyal konut projesine başvurular devam ederken 10 Kasım'dan bugüne kadar 5 milyon 314 bin kişi başvurdu. Başvurular 19 Aralık'ta son bulacak. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Yüzyılın Konut Projesi'ne 10 Kasım'dan bugüne kadar 5 milyon 314 bin kişi başvurdu. Konut projesine başvurulan 19 Aralık'a kadar sürecek. 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvuru şartları neler? Kimler sosyal konut projesine başvurabilir? Sosyal konutlar ne kadara satılacak? Bakan Kurum açıkladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi başvurularıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır." ifadelerini kullandı. Sosyal konut başvuruları nereden yapılabilir?TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.TOKİ konutları için son başvuru tarihleri ne zaman?Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.Sosyal konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.TOKİ konutlarının ödemeleri nasıl yapılacak?İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.İstanbul'daki TOKİ konutlarının ödemeleri ne kadar?İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

