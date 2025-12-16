https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/avustralyadaki-saldirida-yeni-ayrintilar-isid-ideolojisi-ile-hareket-ettiler-1101852411.html

Avustralya’daki saldırıda yeni ayrıntılar: ‘IŞİD ideolojisi ile hareket ettiler’

Avustralya’daki saldırıda yeni ayrıntılar: ‘IŞİD ideolojisi ile hareket ettiler’

Sputnik Türkiye

Bondi plajında düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avustralya Başbakanı... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T18:49+0300

2025-12-16T18:49+0300

2025-12-16T18:49+0300

dünya

avustralya

filipinler

manila

işi̇d

kongre partisi (hindistan)

i̇slam devleti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101783529_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_30b3b9fe276c51f65152349b05c038ee.jpg

Avustralya Başbakanı Albanese, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Bu saldırı, nefret ve aşırılığın Avustralya’da yeri olmadığını bir kez daha gösterdi. Faillerin IŞİD ideolojisinden etkilendiği artık net” dedi. Albanese, saldırının ardından ülkede zaten sıkı olan silah yasalarının daha da sertleştirilmesi için adım atacaklarını söyleyerek “Gerekirse daha ileri önlemler almaya hazırız. Silah ruhsatlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi dahil her seçeneği değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Filipinler'e seyahatleri araştırılıyorSaldırının şüphelileri Sajid Akram ve Naveed Akram, Filipinler’de İslamcı silahlı grupların geçmişte aktif olduğu bir adaya gittiği öne sürüldü. Naveed Akram’ın Avustralya pasaportuyla, Hindistan kökenli babası Sajid Akram’ın ise Hindistan pasaportuyla seyahat ettiği belirtildi. Yetkililer, bu yolculuğun saldırıyla bağlantısının araştırıldığını bildirdi.Filipinler Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Dana Sandoval, şüpheli Sajid Akram (Hindistan vatandaşı) ile oğlu Naveed Akram’ın (Avustralya vatandaşı) 1 Kasım’da Sydney’den Filipinler’e birlikte geldiklerini, 28 Kasım’da ise Manila aktarmalı olarak Avustralya’ya döndüklerini bildirdi.İkilinin Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası’nda yer alan Davao kentine gittiği belirtilirken, burada ne yaptıkları henüz netlik kazanmadı.‘Sessiz ve içine kapanıklardı’Mindanao bölgesi, geçmişte silahlı grupların faaliyetleriyle gündeme gelmişti. Filipinler hükümeti 2017’de Maravi kentinde yaşanan ve aylar süren çatışmaların ardından IŞİD’e bağlı unsurlara karşı zafer ilan etmişti.Öte yandan saldırganların Sydney’in Bonnyrigg banliyösünde yaşayan ailesiyle ilgili komşular da konuştu. Komşular, ailenin yaklaşık bir yıl önce taşındığını, sessiz ve içine kapanık bir yaşam sürdüğünü aktardı. Saldırıdan saatler sonra polis ekipleri evi kuşattı; aile üyelerinin elleri havada dışarı çıkarıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avustralyada-muslumanlara-saldiri-musluman-mezarligina-domuz-basi-birakildi-1101819680.html

avustralya

filipinler

manila

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, filipinler, manila, işi̇d, kongre partisi (hindistan), i̇slam devleti