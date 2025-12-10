https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-antalya-depremi-yorumu-bu-basit-bir-deprem-degil-1101676392.html

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Antalya depremi yorumu: 'Bu basit bir deprem değil'

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Antalya depremi yorumu: 'Bu basit bir deprem değil'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Antalya Körfezi’ndeki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını, Akdeniz ile Anadolu plakalarının etkileşimi sonucu oluştuğunu... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T10:48+0300

2025-12-10T10:48+0300

2025-12-10T10:48+0300

son depremler

deprem

antalya

şener üşümezsoy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100538105_0:146:2731:1682_1920x0_80_0_0_7b56ae9a1108364316e67bc7ad13bbd4.jpg

Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen sarsıntılar Tunceli, Adana ve Antalya’da paniğe yol açtı. Antalya’nın Serik ilçesinde kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ayrıntılı bir analiz yayımladı.Antalya depremi yorumu: 'Basit bir deprem değil'Üşümezsoy, depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade etti. Analizine göre sarsıntı, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleşti.Antalya depremi hangi fayda oldu?Üşümezsoy, depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, derinliği 100 kilometreleri bulan bir yapıya işaret ettiğini belirterek, “Bu deprem, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” dedi.'Karmaşık bir hesaplaşmanın sonucu'Bölgedeki tektonik harita üzerinde ters fay yapılarını da gösteren Üşümezsoy, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz ay Kıbrıs’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Üşümezsoy "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/doc-dr-ozmen-deprem-sonrasi-antalya-zeminini-degerlendirdi-karbonatli-kayaclardan-olusan-kayalar-1101674536.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, antalya, şener üşümezsoy