Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-antalya-depremi-yorumu-bu-basit-bir-deprem-degil-1101676392.html
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Antalya depremi yorumu: 'Bu basit bir deprem değil'
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Antalya depremi yorumu: 'Bu basit bir deprem değil'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Antalya Körfezi’ndeki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını, Akdeniz ile Anadolu plakalarının etkileşimi sonucu oluştuğunu... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T10:48+0300
2025-12-10T10:48+0300
son depremler
deprem
antalya
şener üşümezsoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100538105_0:146:2731:1682_1920x0_80_0_0_7b56ae9a1108364316e67bc7ad13bbd4.jpg
Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen sarsıntılar Tunceli, Adana ve Antalya’da paniğe yol açtı. Antalya’nın Serik ilçesinde kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ayrıntılı bir analiz yayımladı.Antalya depremi yorumu: 'Basit bir deprem değil'Üşümezsoy, depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade etti. Analizine göre sarsıntı, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleşti.Antalya depremi hangi fayda oldu?Üşümezsoy, depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, derinliği 100 kilometreleri bulan bir yapıya işaret ettiğini belirterek, “Bu deprem, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” dedi.'Karmaşık bir hesaplaşmanın sonucu'Bölgedeki tektonik harita üzerinde ters fay yapılarını da gösteren Üşümezsoy, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz ay Kıbrıs’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Üşümezsoy "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/doc-dr-ozmen-deprem-sonrasi-antalya-zeminini-degerlendirdi-karbonatli-kayaclardan-olusan-kayalar-1101674536.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100538105_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ce5660b45ff0d334a33490b2340edba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, antalya, şener üşümezsoy
deprem, antalya, şener üşümezsoy

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Antalya depremi yorumu: 'Bu basit bir deprem değil'

10:48 10.12.2025
© AA / NEDUM GULERProf. Dr. Şener Üşümezsoy
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AA / NEDUM GULER
Abone ol
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Antalya Körfezi’ndeki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını, Akdeniz ile Anadolu plakalarının etkileşimi sonucu oluştuğunu belirtti. Üşümezsoy, ters fay hareketlerine dikkat çekerek kritik bir analize imza attı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen sarsıntılar Tunceli, Adana ve Antalya’da paniğe yol açtı. Antalya’nın Serik ilçesinde kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ayrıntılı bir analiz yayımladı.

Antalya depremi yorumu: 'Basit bir deprem değil'

Üşümezsoy, depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade etti. Analizine göre sarsıntı, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleşti.

Antalya depremi hangi fayda oldu?

Üşümezsoy, depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, derinliği 100 kilometreleri bulan bir yapıya işaret ettiğini belirterek, “Bu deprem, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” dedi.

'Karmaşık bir hesaplaşmanın sonucu'

Bölgedeki tektonik harita üzerinde ters fay yapılarını da gösteren Üşümezsoy, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz ay Kıbrıs’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.
Prof. Dr. Üşümezsoy "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.
Doç. Dr. Bülent Özmen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
SON DEPREMLER
Doç. Dr. Özmen deprem sonrası Antalya zeminini değerlendirdi: 'Karbonatlı kayaçlardan oluşan kayalar suyla eriyebilir'
08:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала