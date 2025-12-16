AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ak-parti-eski-milletvekili-huseyin-kocabiyik-hakkinda-karar-verildi-1101848917.html
15:58 16.12.2025 (güncellendi: 15:59 16.12.2025)
AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Kocabıyık hakkında hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocabıyık bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim'de tutuklanmıştı. Kocabıyık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada mahkeme Kocabıyık hakkındaki kararını açıkladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine karar verildi.
AK Parti'den ihraç edilmişti
AK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.