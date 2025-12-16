Türkiye
AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi
AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi
AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklu yargılanan AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T15:58+0300
2025-12-16T15:59+0300
AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Kocabıyık hakkında hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocabıyık bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim'de tutuklanmıştı. Kocabıyık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada mahkeme Kocabıyık hakkındaki kararını açıkladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine karar verildi. AK Parti'den ihraç edilmiştiAK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.
15:58 16.12.2025
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklu yargılanan AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi.
AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Kocabıyık hakkında hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocabıyık bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim'de tutuklanmıştı. Kocabıyık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada mahkeme Kocabıyık hakkındaki kararını açıkladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine karar verildi.

AK Parti'den ihraç edilmişti

AK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.
