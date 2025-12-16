https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ak-parti-eski-milletvekili-huseyin-kocabiyik-hakkinda-karar-verildi-1101848917.html

AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi

AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklu yargılanan AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T15:58+0300

2025-12-16T15:58+0300

2025-12-16T15:59+0300

türki̇ye

hüseyin kocabıyık

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102578/45/1025784523_0:2:1106:624_1920x0_80_0_0_edeebc1923b30fcccaf14e3f674f7d0f.jpg

AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Kocabıyık hakkında hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocabıyık bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim'de tutuklanmıştı. Kocabıyık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada mahkeme Kocabıyık hakkındaki kararını açıkladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine karar verildi. AK Parti'den ihraç edilmiştiAK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/eski-ak-parti-milletvekili-huseyin-kocabiyik-gozaltina-alindi-1099977452.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüseyin kocabıyık, ak parti