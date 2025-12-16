https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ak-parti-dem-parti-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1101842983.html

AK Parti-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

AK Parti ve DEM Parti görüşmesinin cumartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu. 16.12.2025

AK Parti ile DEM Parti heyetlerinin cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu. DEM Parti heyeti ile AK Parti heyeti arasındaki görüşme 20 Aralık cumartesi günü gerçekleştirilecek. İki partinin kurmayları saat 14.00'de bir araya gelecek. Bahçeli ile görüşmüşlerdi DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşmüştü. Görüşme sonrasında ilk açıklamayı Pervin Buldan yapmıştı. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. MHP Lideri Bahçeli de, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

