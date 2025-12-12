https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dem-parti-heyeti-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-etti-1101748831.html
DEM Parti heyeti- Bahçeli görüşmesi sona erdi: '2. aşamada yasal zemin gerekli'
DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle TBMM'de bir araya geldi. Kısa süren görüşme sonrasında taraftar açıklama yaptı. Yasal düzenlemeye ihtiyaç varGörüşme sonrasında ilk açıklamayı Pervin Buldan yaptı. Çok verimli bir görüşme olduğunu belirten Buldan şunları dile getirdi: "Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz."İmzamı atıyorumMHP Lideri Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Pervin Hanım'ın her cümlesinin altına imzamı atıyorum" dedi.
türki̇ye
14:07 12.12.2025 (güncellendi: 15:19 12.12.2025)
DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle TBMM'de bir araya geldi. Kısa süren görüşme sonrasında taraftar açıklama yaptı.
Yasal düzenlemeye ihtiyaç var
Görüşme sonrasında ilk açıklamayı Pervin Buldan yaptı. Çok verimli bir görüşme olduğunu belirten Buldan şunları dile getirdi:
"Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz."
MHP Lideri Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Pervin Hanım'ın her cümlesinin altına imzamı atıyorum" dedi.