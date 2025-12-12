https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dem-parti-heyeti-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-etti-1101748831.html

DEM Parti heyeti- Bahçeli görüşmesi sona erdi: '2. aşamada yasal zemin gerekli'

DEM Parti heyeti- Bahçeli görüşmesi sona erdi: '2. aşamada yasal zemin gerekli'

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T14:07+0300

2025-12-12T14:07+0300

2025-12-12T15:19+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

pervin buldan

mithat sancar

mhp

dem parti

dem parti i̇mralı heyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101748678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4d9264daea38435153f636456ee6d0e.png

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle TBMM'de bir araya geldi. Kısa süren görüşme sonrasında taraftar açıklama yaptı. Yasal düzenlemeye ihtiyaç varGörüşme sonrasında ilk açıklamayı Pervin Buldan yaptı. Çok verimli bir görüşme olduğunu belirten Buldan şunları dile getirdi: "Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz."İmzamı atıyorumMHP Lideri Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Pervin Hanım'ın her cümlesinin altına imzamı atıyorum" dedi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, pervin buldan, mithat sancar, mhp, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti