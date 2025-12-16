https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/abnin-yaptirim-listesine-alinan-fransiz-analist-moreau-bu-yaptirimlar-herkese-kralin-ciplak-1101853650.html

AB’nin yaptırım listesine alınan Fransız analist Moreau: Bu yaptırımlar herkese kralın çıplak olduğunu gösterecek

Fransız araştırmacı ve analist Xavier Moreau, AB’nin Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm öneren uzmanları sindirmeye çalıştığını belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Stratpol düşünce kuruluşunun kurucusu Fransız analist Xavier Moreau, Avrupa Birliği’nin (AB) son yaptırım listesine dahil edilmesinin ardından Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Moreau, AB’nin asıl hedefinin Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm öneren ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını savunan uzmanları 'susturmak' olduğunu söyledi.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’ya karşı dava açabileceğini dile getiren Moreau, kendisine yapılan suçlamaların ‘iftira’ olduğunu belirtti.AB’nin ve özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümetin, Rusya’ya karşı stratejik bir hezimet yaşadığını ifade eden Moreau, “AB Rusya’ya karşı başarı kazanacaklarını düşündü, ama büyük stratejik kayıp yaşayan taraf kendileri oldu” ifadelerini kullandı.Moreau’ya göre, bugün hem Fransa’da hem de genel olarak Avrupa Birliği içinde 'totaliter bir siyasal ortam ve sistematik yalanlar' hakim durumda.

