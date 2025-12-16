AB’nin yaptırım listesine alınan Fransız analist Moreau: Bu yaptırımlar herkese kralın çıplak olduğunu gösterecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/abnin-yaptirim-listesine-alinan-fransiz-analist-moreau-bu-yaptirimlar-herkese-kralin-ciplak-1101853650.html
Fransız araştırmacı ve analist Xavier Moreau, AB’nin Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm öneren uzmanları sindirmeye çalıştığını belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Stratpol düşünce kuruluşunun kurucusu Fransız analist Xavier Moreau, Avrupa Birliği’nin (AB) son yaptırım listesine dahil edilmesinin ardından Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Moreau, AB’nin asıl hedefinin Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm öneren ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını savunan uzmanları 'susturmak' olduğunu söyledi.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’ya karşı dava açabileceğini dile getiren Moreau, kendisine yapılan suçlamaların ‘iftira’ olduğunu belirtti.AB’nin ve özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümetin, Rusya’ya karşı stratejik bir hezimet yaşadığını ifade eden Moreau, “AB Rusya’ya karşı başarı kazanacaklarını düşündü, ama büyük stratejik kayıp yaşayan taraf kendileri oldu” ifadelerini kullandı.Moreau’ya göre, bugün hem Fransa’da hem de genel olarak Avrupa Birliği içinde 'totaliter bir siyasal ortam ve sistematik yalanlar' hakim durumda.
Stratpol düşünce kuruluşunun kurucusu Fransız analist Xavier Moreau, Avrupa Birliği’nin (AB) son yaptırım listesine dahil edilmesinin ardından Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Moreau, AB’nin asıl hedefinin Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm öneren ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını savunan uzmanları 'susturmak' olduğunu söyledi.
Brüksel, Donbass halkını korumak için düzenlenen Rus operasyonunun aslında önlenebilir olduğunu ve gerçek çözümün barış konferansı ile Minsk Anlaşmaları'nın uygulanması olduğunu savunan uzmanları korkutmak istiyor.
Şu anda Avrupa siyasetinde bir çöküş dönemi yaşanıyor. Karşımızda tam anlamıyla iflasın eşiğine gelmiş bir siyaset sınıfı duruyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’ya karşı dava açabileceğini dile getiren Moreau, kendisine yapılan suçlamaların ‘iftira’ olduğunu belirtti.
AB’nin ve özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümetin, Rusya’ya karşı stratejik bir hezimet yaşadığını ifade eden Moreau, “AB Rusya’ya karşı başarı kazanacaklarını düşündü, ama büyük stratejik kayıp yaşayan taraf kendileri oldu” ifadelerini kullandı.
Moreau’ya göre, bugün hem Fransa’da hem de genel olarak Avrupa Birliği içinde 'totaliter bir siyasal ortam ve sistematik yalanlar' hakim durumda.