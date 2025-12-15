https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-hangi-konular-gorusuluyor-1101816572.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular görüşülüyor?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular görüşülüyor?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T16:58+0300
2025-12-15T16:58+0300
2025-12-15T16:58+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101482154_0:222:2851:1825_1920x0_80_0_0_f5ff500a0c86271c7aca4c33de01ffff.jpg
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.Kabine toplantısında gündem ne?Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak.Asgari ücret de görüşülecekMilyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozelin-iftiralari-apacik-provokasyon-1101810706.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101482154_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_221707cad8218ae07830559cf0f1571f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular görüşülüyor?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.
Kabine toplantısında gündem ne?
Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak.
Asgari ücret de görüşülecek
Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.
Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.
Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.