Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatılarak imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 adet maden ocağı kapatıldı. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince de imha edildi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
20:07 15.12.2025 (güncellendi: 20:36 15.12.2025)
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 ocağın çevresinde 195 metre ray ile vagon ele geçirildi.
Kapatılan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.