Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/zonguldakta-ruhsatsiz-isletilen-7-maden-ocagi-kapatilarak-imha-edildi-1101826881.html
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatılarak imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatılarak imha edildi
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 adet maden ocağı kapatıldı. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince de imha edildi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T20:07+0300
2025-12-15T20:36+0300
türki̇ye
zonguldak
maden ocağı
imha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101826724_0:271:1144:915_1920x0_80_0_0_eea41e9d10744b1aa0485ea95023c760.jpg
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.Ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 ocağın çevresinde 195 metre ray ile vagon ele geçirildi.Kapatılan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ahmet-cakarin-ifadesi-ortaya-cikti-oynayacak-olsam-yasal-bahis-sitelerine-uyeligim-olmazdi-1101816413.html
türki̇ye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101826724_0:164:1144:1022_1920x0_80_0_0_0a8b0c1268c5531dbb821f99bedee55a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zonguldak, maden ocağı, imha
zonguldak, maden ocağı, imha

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatılarak imha edildi

20:07 15.12.2025 (güncellendi: 20:36 15.12.2025)
© AA / Zonguldak ValiliğiZonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 7 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 7 maden ocağı kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© AA / Zonguldak Valiliği
Abone ol
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 adet maden ocağı kapatıldı. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince de imha edildi.
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 ocağın çevresinde 195 metre ray ile vagon ele geçirildi.
Kapatılan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
TÜRKİYE
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı'
16:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала