Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatılarak imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 adet maden ocağı kapatıldı. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince de imha edildi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.Ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 ocağın çevresinde 195 metre ray ile vagon ele geçirildi.Kapatılan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.

