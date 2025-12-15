https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ahmet-cakarin-ifadesi-ortaya-cikti-oynayacak-olsam-yasal-bahis-sitelerine-uyeligim-olmazdi-1101816413.html

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı'

Ahmet Çakar, futbol dünyasında bahis oynama ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa verdiği ifadede, hayatı boyunca yasa dışı... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin bahis oynama ve şike iddialarına karıştığı öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, hakem Zorbay Küçük ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da şüpheliler arasında yer alıyor.Gözaltı kararı sağlık nedeniyle kaldırıldıSoruşturma kapsamında Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede hazır edilmesi yönünde emniyete talimat verilmiş, Çakar hastanedeki sürecin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda Savcılığa ifade vermişti. İfadesinin ardından hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.'Hayatım boyunca hiç yasa dışı bahis oynamadım'Ahmet Çakar’ın Savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Çakar, 1980-1998 yılları arasında hakemlik yaptığını, 1992-1998 döneminde FIFA kokartlı hakem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Benim yasal bahis sitelerine, bir sitede üyeliğim bulunmaktadır. Bunun haricinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir. Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı.”Savcılığın maç sorusuna yanıt verdiSavcılığın, bahis yaptığı maçlara ilişkin önceden duyum veya bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Ahmet Çakar şu yanıtı verdi:“Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım. Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Ben şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğruca bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan tabiri caizse işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur.”Cep telefonu kırık halde bulunduArama çalışmalarında cep telefonunun bulunamadığını, daha sonra kırık halde ele geçirildiğini anlatan Ahmet Çakar, ifadesinde şu sözlere yer verdi:“Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat 1'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı.”'Telefonun akıbeti hakkında bilgim yok'Çakar, ifadesinin devamında şunları söyledi:“Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum. O telefon da şu an yanımda değil. Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

