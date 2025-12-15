Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/yunan-ciftciler-eylem-yapti-turk-tirlari-sinirda-kaldi-kilometrelerce-kuyruk-olustu-1101803979.html
Yunan çiftçiler eylem yaptı, Türk tırları sınırda kaldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Yunan çiftçiler eylem yaptı, Türk tırları sınırda kaldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Sputnik Türkiye
Yunanistan'daki çiftçi eylemleri nedeniyle Türkiye tarafındaki sınır kapılarındaki tır trafiği olumsuz etkilendi. Sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T12:46+0300
2025-12-15T12:46+0300
ekonomi̇
i̇psala sınır kapısı
kapıkule
yunanistan
çiftçi eylemi
tır şöförü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101803533_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_d1025d199b56f790cfd8d8db96b702de.jpg
Yunanistan'da 2 Aralık'ta başlayan çiftçi eylemleri sınır kapısında geçmek isteyen tırcıları zora soktu. Eylemcilerin Bahçeköy Sınır Kapısı çevresine traktörlerini çekerek yolu daraltmaları nedeniyle sınırdan sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan tırların geçişine izin verilirken, tır kuyrukları oluştu, tır parklarında yer kalmadı. Tır sürücüleri isyan ettiİpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor. Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi. İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise Yunanistan'daki eylemlerin Türk sürücüleri etkilemeye devam ettiğini belirtti. Tır sürücülerinin eylem nedeniyle rotalarını kaydırmak zorunda kaldığını belirten Vural, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/ispanya-turkiyeden-agir-vasita-soforu-alacak-yillik-35-bin-euro-maas-1101769865.html
i̇psala sınır kapısı
kapıkule
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101803533_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbd5f7287696b532571a6539ceb06b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇psala sınır kapısı, kapıkule, yunanistan, çiftçi eylemi, tır şöförü
i̇psala sınır kapısı, kapıkule, yunanistan, çiftçi eylemi, tır şöförü

Yunan çiftçiler eylem yaptı, Türk tırları sınırda kaldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

12:46 15.12.2025
© Gökhan Zobartır parkı
tır parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© Gökhan Zobar
Abone ol
Yunanistan'daki çiftçi eylemleri nedeniyle Türkiye tarafındaki sınır kapılarındaki tır trafiği olumsuz etkilendi. Sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan tırların geçişine izin veriliyor.
Yunanistan'da 2 Aralık'ta başlayan çiftçi eylemleri sınır kapısında geçmek isteyen tırcıları zora soktu. Eylemcilerin Bahçeköy Sınır Kapısı çevresine traktörlerini çekerek yolu daraltmaları nedeniyle sınırdan sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan tırların geçişine izin verilirken, tır kuyrukları oluştu, tır parklarında yer kalmadı.
© Gökhan Zobartır parkı
tır parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
tır parkı
© Gökhan Zobar

Tır sürücüleri isyan etti

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor. Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi. İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.
© Gökhan Zobartır parkı
tır parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
tır parkı
© Gökhan Zobar
Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise Yunanistan'daki eylemlerin Türk sürücüleri etkilemeye devam ettiğini belirtti. Tır sürücülerinin eylem nedeniyle rotalarını kaydırmak zorunda kaldığını belirten Vural, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.
Türk tır şoförleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
EKONOMİ
İspanya, Türkiye'den ağır vasıta şoförü alacak: Yıllık 35 bin Euro maaş
13 Aralık, 11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала