Yunan çiftçiler eylem yaptı, Türk tırları sınırda kaldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Yunanistan'daki çiftçi eylemleri nedeniyle Türkiye tarafındaki sınır kapılarındaki tır trafiği olumsuz etkilendi. Sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Yunanistan'da 2 Aralık'ta başlayan çiftçi eylemleri sınır kapısında geçmek isteyen tırcıları zora soktu. Eylemcilerin Bahçeköy Sınır Kapısı çevresine traktörlerini çekerek yolu daraltmaları nedeniyle sınırdan sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan tırların geçişine izin verilirken, tır kuyrukları oluştu, tır parklarında yer kalmadı. Tır sürücüleri isyan ettiİpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor. Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi. İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise Yunanistan'daki eylemlerin Türk sürücüleri etkilemeye devam ettiğini belirtti. Tır sürücülerinin eylem nedeniyle rotalarını kaydırmak zorunda kaldığını belirten Vural, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.
Yunanistan'da 2 Aralık'ta başlayan çiftçi eylemleri sınır kapısında geçmek isteyen tırcıları zora soktu. Eylemcilerin Bahçeköy Sınır Kapısı çevresine traktörlerini çekerek yolu daraltmaları nedeniyle sınırdan sadece bozulabilir gıda ve ilaç taşıyan tırların geçişine izin verilirken, tır kuyrukları oluştu, tır parklarında yer kalmadı.
Tır sürücüleri isyan etti
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor. Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi. İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.
Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise Yunanistan'daki eylemlerin Türk sürücüleri etkilemeye devam ettiğini belirtti. Tır sürücülerinin eylem nedeniyle rotalarını kaydırmak zorunda kaldığını belirten Vural, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.