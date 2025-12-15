Türkiye
Yasa dışı bahis reklamları yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı kapatıldı
Yasa dışı bahis reklamları yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı kapatıldı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçisi olan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan, tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verdi. Fenomen hesaplara erişim engeli Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.Soruşturma başlatılacakAyrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."
Yasa dışı bahis reklamları yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı kapatıldı

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçisi olan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan, tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verdi.

Fenomen hesaplara erişim engeli

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma başlatılacak

Ayrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: Cezalar artırılacak
13 Aralık, 16:14
