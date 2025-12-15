https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/yasa-disi-bahis-reklamlari-yapan-yuksek-takipcili-15-sosyal-medya-hesabi-kapatildi-1101799442.html
Yasa dışı bahis reklamları yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı kapatıldı
Yasa dışı bahis reklamları yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı kapatıldı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçisi olan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T10:51+0300
2025-12-15T10:51+0300
2025-12-15T10:51+0300
türki̇ye
reklam kurulu
ticaret bakanlığı
fenomen
sosyal medya fenomeni
kumar
kumar bağımlılığı
online kumar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100348963_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_52504645298d831b981d2992b0d8286c.jpg
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan, tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verdi. Fenomen hesaplara erişim engeli Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.Soruşturma başlatılacakAyrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/adalet-bakani-tunctan-yasa-disi-bahis-aciklamasi-cezalarin-artirilmasina-yonelik-mevzuat-1101774955.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100348963_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c47e51e13b964b07395f86942385e9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reklam kurulu, ticaret bakanlığı, fenomen, sosyal medya fenomeni, kumar, kumar bağımlılığı, online kumar
reklam kurulu, ticaret bakanlığı, fenomen, sosyal medya fenomeni, kumar, kumar bağımlılığı, online kumar
Yasa dışı bahis reklamları yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı kapatıldı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçisi olan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan, tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verdi.
Fenomen hesaplara erişim engeli
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."