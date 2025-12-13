https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/adalet-bakani-tunctan-yasa-disi-bahis-aciklamasi-cezalarin-artirilmasina-yonelik-mevzuat-1101774955.html
Adalet Bakanı Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla ilgili yaptırımların yeniden ele alınacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cezaların artırılmasına yönelik mevzuat... 13.12.2025
16:14 13.12.2025 (güncellendi: 16:22 13.12.2025)
Yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla ilgili yaptırımların yeniden ele alınacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaların başlatıldığını söyledi.
Yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak, cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır" dedi. Tunç, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacağının altını çizdi, bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirileceğini söyledi.
Kamu düzeni için tehdit oluşturuyor
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın, özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak aile bütünlüğünü zedeleyen, gençleri hedef alan ve kamu düzeni açısından risk oluşturan tehdit alanına dönüştüğünü belirtti.
Tunç, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini belirtti.
Biyometrik doğrulama vurgusu yaptı
TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen "11. Yargı Paketi"ndeki düzenlemelerle, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini belirten Tunç, şöyle devam etti:
"Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir. Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır."
Bir kişi adına yüzlerce hat alınamayacak
GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini, bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirileceğini de belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar periyodik kontrollerle kapatılacak, yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacaktır. İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya, toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."