15.12.2025
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, 20 maddelik barış planının ele alındığı Berlin’deki müzakerelere ilişkin bilgi verdi.Witkoff, “Temsilciler, 20 maddelik barış planı, ekonomik konular ve diğer başlıklar üzerinde ayrıntılı değerlendirmeler gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi ve yarın (Pazartesi) sabah tekrar bir araya gelecekler” diye yazdı.Beş saatten fazla süren toplantıya Whitkoff'un yanı sıra, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner de katıldı.Daha önce Batı medyası, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kısa bir selamlaşmanın ardından müzakerelerden ayrıldığını ve toplantıyı Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Günther Sautter'in yönettiğini bildirmişti.Witkoff'un solunda oturan kişi kim?Steve Witkoff’un paylaştığı görüntüler, toplantı sırasında sağında Jared Kushner otururken solundaki kişinin kim olduğu yönünde soru işaretlere yarattı.Sputnik, fotoğrafı inceleyerek fotoğraftaki kişinin, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich olduğunu ortaya çıkardı.ABD’li general olan Grynkewich’in Ukrayna temsilcileri ile müzakerelere katılacağı bildirilmemişti. Pazar günü yapılan görüşmede NATO ile ilgili hangi konuların ele alındığı da açıklanmamıştı.ABD’nin barış girişimiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Öte yandan Zelenskiy, 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'ye giderek Starmer, Macron ve Merz ile ABD’nin önerisini görüşmüştü. Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy görüşmenin ardından bir kez daha toprak sorunu konusunda taviz vermeyi reddettiğini açıklamıştı.Axios portalına göre, Kiev dün ABD’nin son önerilerine ilişkin yanıtını Washington'a iletti.
