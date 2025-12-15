ABD’li ekonomist Sachs: Rus varlıklarına el konulması, AB'nin aptallığını ortaya çıkaracak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/abdli-ekonomist-sachs-rus-varliklarina-el-konulmasi-abnin-aptalligini-ortaya-cikaracak-1101793551.html
Columbia Üniversitesi profesörü Jeffrey Sachs, Rusya'nın varlıklarına el koyma kararının, Avrupa Birliği'nin (AB) aptallığını ortaya çıkaracağını belirtti. 15.12.2025
Columbia Üniversitesi’nde görevli dünyaca ünlü ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’nin Rus varlıklarını süresiz olarak dondurma kararını değerlendirdi.Sachs, “Eğer Avrupa, Rusya'nın mali varlıklarına el koyacak kadar aptalca bir şey yaparsa, zararı onarmak ve Rus varlıklarını iade etmek çok daha uzun sürecek” ifadesini kullandı.Öte yandan Avrupa ve Rusya'nın doğal olarak güçlü ticaret ortakları olduğunu savunan uzman, ancak taraflar arasındaki ilişkilere verilen siyasi zararın telafi edilmesinin büyük bir zaman alacağını kaydetti.Rus varlıkların süresiz olarak dondurulmasıDaha önce AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X açıklamasında, AB ülkelerinin Rusya Merkez Bankası'na ait Avrupa’da tutulan 210 milyar euro’luk varlıklarını süresiz olarak dondurma konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti. Kallas, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi halinde serbest bırakılabileceğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
08:31 15.12.2025 (güncellendi: 08:35 15.12.2025)
Columbia Üniversitesi’nde görevli dünyaca ünlü ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’nin Rus varlıklarını süresiz olarak dondurma kararını değerlendirdi.
Sachs, “Eğer Avrupa, Rusya'nın mali varlıklarına el koyacak kadar aptalca bir şey yaparsa, zararı onarmak ve Rus varlıklarını iade etmek çok daha uzun sürecek” ifadesini kullandı.
Öte yandan Avrupa ve Rusya'nın doğal olarak güçlü ticaret ortakları olduğunu savunan uzman, ancak taraflar arasındaki ilişkilere verilen siyasi zararın telafi edilmesinin büyük bir zaman alacağını kaydetti.
Rus varlıkların süresiz olarak dondurulması
Daha önce AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X açıklamasında, AB ülkelerinin Rusya Merkez Bankası'na ait Avrupa’da tutulan 210 milyar euro’luk varlıklarını süresiz olarak dondurma konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti. Kallas, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi halinde serbest bırakılabileceğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.