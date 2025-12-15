https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/abdli-ekonomist-sachs-rus-varliklarina-el-konulmasi-abnin-aptalligini-ortaya-cikaracak-1101793551.html

ABD’li ekonomist Sachs: Rus varlıklarına el konulması, AB'nin aptallığını ortaya çıkaracak

ABD’li ekonomist Sachs: Rus varlıklarına el konulması, AB'nin aptallığını ortaya çıkaracak

Sputnik Türkiye

Columbia Üniversitesi profesörü Jeffrey Sachs, Rusya'nın varlıklarına el koyma kararının, Avrupa Birliği’nin (AB) aptallığını ortaya çıkaracağını belirtti. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T08:31+0300

2025-12-15T08:31+0300

2025-12-15T08:35+0300

ekonomi̇

abd

jeffrey sachs

columbia üniversitesi

avrupa

ab

ukrayna

dondurulmuş rus varlıkları

rusya merkez bankası

kaja kallas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097763787_0:80:3077:1810_1920x0_80_0_0_ae84bc8aafa419867e8b328e8eaf2dfa.jpg

Columbia Üniversitesi’nde görevli dünyaca ünlü ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’nin Rus varlıklarını süresiz olarak dondurma kararını değerlendirdi.Sachs, “Eğer Avrupa, Rusya'nın mali varlıklarına el koyacak kadar aptalca bir şey yaparsa, zararı onarmak ve Rus varlıklarını iade etmek çok daha uzun sürecek” ifadesini kullandı.Öte yandan Avrupa ve Rusya'nın doğal olarak güçlü ticaret ortakları olduğunu savunan uzman, ancak taraflar arasındaki ilişkilere verilen siyasi zararın telafi edilmesinin büyük bir zaman alacağını kaydetti.Rus varlıkların süresiz olarak dondurulmasıDaha önce AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X açıklamasında, AB ülkelerinin Rusya Merkez Bankası'na ait Avrupa’da tutulan 210 milyar euro’luk varlıklarını süresiz olarak dondurma konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti. Kallas, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi halinde serbest bırakılabileceğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rdif-baskani-dmitriyevden-pandoranin-kutusunu-uyarisi-ab-mulkiyet-hakkini-yok-etmek-istiyor-1101793406.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jeffrey sachs, columbia üniversitesi, avrupa, ab, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, rusya merkez bankası, kaja kallas, rusya