Verdiği kilolarla gündem olan Bülent Serttaş: 'Dar mı geldi, sıktı mı?’ diye düşünmüyorum

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve oyuncu Bülent Serttaş, verdiği kilolarla gündem oldu. Konser öncesi dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serttaş, tam 17 kilo verdiğini duyurdu. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini artıran Bülent Serttaş, verdiği kilolar hakkında yaptığı açıklamada “Artık istediğim kıyafeti rahatça giyip sahneye çıkıyorum. ‘Dar mı geldi, sıktı mı?’ diye düşünmüyorum. Çevremden aldığım olumlu tepkilerle kilo vermeye devam edeceğim” dedi.“Bugüne kadar hep şık olmaya çalıştım ama kilolar nedeniyle kısıtlanıyordum. Şimdi istediğim markaya gidip rahatça giyiniyorum. Eskiden hep klasik tarzdaydım, artık farklı ve iddialı kostümler tercih ediyorum” diyen Serttaş, daha öncede yüksek miktarda kilo vermiş ancak kiloları geri almıştı. Serttaş , "17 kilo verdim, zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır" ifadelerini kullandı.

