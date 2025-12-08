https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/30-kilo-vermisti-ata-demirer-kilo-verme-sirrini-acikladi-1101633446.html
30 kilo vermişti: Ata Demirer, kilo verme sırrını açıkladı
30 kilo vermişti: Ata Demirer, kilo verme sırrını açıkladı
Yaklaşık 30 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken komedyen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı yeni videoyla yine gündem oldu. Kendisine sık sık yöneltilen... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Ata Demirer, 30 kilo vermesi sonrası zayıflama sırlarını takipçileriyle paylaştı.Sosyal medya hesabından 'Nasıl zayıfladın?' notuyla paylaşım yapan Demirer şöyle konuştu:Demirer’in paylaşıma hem kahkahalarla karşılık veren hem de tavsiyeleri not alan takipçileri, videoya kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 30 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken komedyen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı yeni videoyla yine gündem oldu. Kendisine sık sık yöneltilen 'Nasıl zayıfladın?' sorusuna mizahi bir dille cevap veren Demirer, kilo verme sürecine dair kendi yöntemlerini anlattı.
Ünlü komedyen Ata Demirer, 30 kilo vermesi sonrası zayıflama sırlarını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından 'Nasıl zayıfladın?' notuyla paylaşım yapan Demirer şöyle konuştu:
Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz çünkü insan yapıyor, bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.
Demirer’in paylaşıma hem kahkahalarla karşılık veren hem de tavsiyeleri not alan takipçileri, videoya kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.