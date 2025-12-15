https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/uzmanindan-cam-pipet-uyarisi-ciddi-yaralanmalara-neden-olabilir-kucuk-cocuklardan-uzak-tutun--1101801721.html

Uzmanından 'cam pipet' uyarısı: Ciddi yaralanmalara neden olabilir, küçük çocuklardan uzak tutun

Cam pipetlerin kırılma riski taşıdığını söyleyen uzmanlar, bunun ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara neden olabileceğini ve bu riskin küçük çocukları... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Son yıllarda artan cam pipetlerdeki 'kırılma ve çatlama' tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, bunun ciddi şekilde ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara neden olabileceğini vurguladı. Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığının altını çizen Doç. Dr. Onur Tezel, "Bu çiğneme hareketi, cam pipetlerde kırılmalara sebebiyet verebilir. En ufak kırıkta bile cam, jilet gibi bir keskinliğe sebep olduğu için yumuşak dokulara zarar verir" diyerek aileleri uyardı. Tehlikelerine dikkat çekti, aileleri uyardıSağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Kliniğinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tezel, cam pipetler başta olmak üzere cam ürünlerin, yanlış kullanım ya da çeşitli kazalar sonucu kırılarak ağız ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceğini söyledi. Tezel, oluşan kırıkların her zaman gözle fark edilebilecek düzeyde olmadığını, bazı durumlarda mikro çatlakların oluşabildiğini ifade etti. Kırılma riskinin, cam materyalin üretim aşamasında kullanılan maddelere göre değişebildiğine dikkati çeken Tezel, "Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı vardır. Bu çiğneme hareketi ile cam pipetler kırılabilir. Aynı zamanda camın kendi doğası nedeniyle ani sıcak ve soğuk değişimde örneğin, bulaşık makinesinde yıkadığımızda çok sıcak bir ortamdan alıp bir anda soğuk bir materyale koyduğumuzda çatlama riski oldukça yüksektir." dedi.Jilet gibi bir keskinliğe sahipTezel, cam ürünün ağızla teması halinde dişlerin sert yapısıyla mevcut kırıkların belirginleşebileceğine işaret ederek, "Kırığın ağız içindeki en büyük problemi, yumuşak doku dediğimiz damağımız, dilimiz ve arka bölgeler, yaralanmaya çok müsait bölgelerdir. Dolayısıyla en ufak kırıkta bile cam, jilet gibi bir keskinliğe sebep olduğu için yumuşak dokulara zarar verir. En kötü senaryomuz da kırılan cam parçasının yutulmasıdır. Yutmayla beraber cam parçası önce yemek borusuna, eğer saplanmazsa mideye iner, mideden de geçip bağırsaklara kadar ilerleyebilir." uyarısında bulundu.Bu bölgelerde oluşan yaralanmalara müdahalenin zor olduğunu dile getiren Tezel, ağız içi ve yemek borusunun endoskopik işlemlerle değerlendirilebildiğini ancak cam parçasının mide pasajını geçerek bağırsaklara temas etmesi durumunda bazı vakalarda sürecin cerrahi müdahaleye kadar ilerleyebildiğini belirtti. Tezel, yemek borusunda bu bölgenin beslenmesini sağlayan önemli damar yapılarının bulunduğunu, cam parçasının bu bölgeye saplanması halinde ciddi kanamalara yol açabileceğini söyledi.Farketmeden hastanelik olabilirsiniz Kanamanın ilk aşamada mideye doğru ilerleyebilmesi nedeniyle kişinin durumu hemen fark edemeyebileceğini anlatan Tezel, bazı vakalarda hastaların kan kaybına bağlı şok tablosuyla ya da kan kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurabildiğini ifade etti. Tezel, kırılan camın yutulması halinde yapılması gerekenler konusunda şu bilgileri paylaştı:

