https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bitter-cikolatada-gizli-genclik-formulu-bilim-insanlari-yaslanmayi-yavaslatan-maddeyi-buldu-1101786568.html
Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu
Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu
Sputnik Türkiye
Londra'daki King's College'da yapılan yeni bir araştırma, bitter çikolatada bulunan teobromin adlı doğal bir bileşiğin, biyolojik yaşlanma belirtilerini... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T16:01+0300
2025-12-14T16:01+0300
2025-12-14T16:01+0300
sağlik
yaşlanma
çikolata
bitter çikolata
dna
kakao
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090821811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_643010636b2e1b4ab88fcc3158d1c3c8.jpg
Bitter çikolata, lezzetinin ötesinde sağlığa faydalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Şimdi, bilim insanları bu popüler yiyeceğin içinde biyolojik yaşlanmayla ilişkili ilginç bir sır daha keşfetti. Londra'daki King's College araştırmacıları, kakaoda doğal olarak bulunan 'teobromin' adlı bir bitki bileşiğinin, vücudun biyolojik yaşını gerçek yaşından daha genç gösterebileceğine dair bulgular elde etti.Gençliğin sırrı teobromin'Aging' dergisinde yayınlanan çalışma, Avrupa'daki iki farklı gruptan yaklaşık bin 700 kişinin kan değerlerini inceledi. Araştırmacılar, kanında daha yüksek seviyede teobromin bulunan bireylerin, kronolojik yaşlarına kıyasla daha genç bir biyolojik yaşa sahip olma eğiliminde olduğunu gözlemledi.Biyolojik yaş, kişinin kaç yıl yaşadığından ziyade, vücudunun ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar bu yaşı ölçmek için, hücrelerimizdeki genetik materyalin (DNA) üzerinde zamanla değişen kimyasal işaretleri ve kromozomların ucundaki koruyucu yapılar olan telomerlerin uzunluğunu analiz etti.Yine de fazla çikolata yenmemeliEkip, kahve veya kakaodaki diğer bileşenleri de inceledi ancak bu spesifik gençlik etkisini gösteren tek bileşenin teobromin olduğunu belirledi. Teobromin, köpekler için toksik olmasıyla bilinse de, insanlarda kalp hastalığı riskini azaltma gibi olası faydalarla da ilişkilendiriliyordu.Araştırmacılar, bulguların umut verici olmasına rağmen, bitter çikolata tüketimini artırmanın otomatik olarak faydalı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Çikolatanın içerdiği şeker, yağ ve diğer bileşenler hesaba katılmalı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/usumezsoydan-science-dergisinde-yayimlanan-istanbul-depremi-haberine-tepki-99dan-beri-onlarca-1101786163.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090821811_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2db74865b285da432847ada19078f034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yaşlanma, çikolata, bitter çikolata, dna, kakao
yaşlanma, çikolata, bitter çikolata, dna, kakao
Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu
Londra'daki King's College'da yapılan yeni bir araştırma, bitter çikolatada bulunan teobromin adlı doğal bir bileşiğin, biyolojik yaşlanma belirtilerini yavaşlatmada rol oynayabileceğini ortaya koydu.
Bitter çikolata, lezzetinin ötesinde sağlığa faydalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Şimdi, bilim insanları bu popüler yiyeceğin içinde biyolojik yaşlanmayla ilişkili ilginç bir sır daha keşfetti. Londra'daki King's College araştırmacıları, kakaoda doğal olarak bulunan 'teobromin' adlı bir bitki bileşiğinin, vücudun biyolojik yaşını gerçek yaşından daha genç gösterebileceğine dair bulgular elde etti.
Gençliğin sırrı teobromin
'Aging' dergisinde yayınlanan çalışma, Avrupa'daki iki farklı gruptan yaklaşık bin 700 kişinin kan değerlerini inceledi. Araştırmacılar, kanında daha yüksek seviyede teobromin bulunan bireylerin, kronolojik yaşlarına kıyasla daha genç bir biyolojik yaşa sahip olma eğiliminde olduğunu gözlemledi.
Biyolojik yaş, kişinin kaç yıl yaşadığından ziyade, vücudunun ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar bu yaşı ölçmek için, hücrelerimizdeki genetik materyalin (DNA) üzerinde zamanla değişen kimyasal işaretleri ve kromozomların ucundaki koruyucu yapılar olan telomerlerin uzunluğunu analiz etti.
Yine de fazla çikolata yenmemeli
Ekip, kahve veya kakaodaki diğer bileşenleri de inceledi ancak bu spesifik gençlik etkisini gösteren tek bileşenin teobromin olduğunu belirledi. Teobromin, köpekler için toksik olmasıyla bilinse de, insanlarda kalp hastalığı riskini azaltma gibi olası faydalarla da ilişkilendiriliyordu.
Araştırmacılar, bulguların umut verici olmasına rağmen, bitter çikolata tüketimini artırmanın otomatik olarak faydalı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Çikolatanın içerdiği şeker, yağ ve diğer bileşenler hesaba katılmalı.