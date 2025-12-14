https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bitter-cikolatada-gizli-genclik-formulu-bilim-insanlari-yaslanmayi-yavaslatan-maddeyi-buldu-1101786568.html

Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu

Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu

Sputnik Türkiye

Londra'daki King's College'da yapılan yeni bir araştırma, bitter çikolatada bulunan teobromin adlı doğal bir bileşiğin, biyolojik yaşlanma belirtilerini... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T16:01+0300

2025-12-14T16:01+0300

2025-12-14T16:01+0300

sağlik

yaşlanma

çikolata

bitter çikolata

dna

kakao

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090821811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_643010636b2e1b4ab88fcc3158d1c3c8.jpg

Bitter çikolata, lezzetinin ötesinde sağlığa faydalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Şimdi, bilim insanları bu popüler yiyeceğin içinde biyolojik yaşlanmayla ilişkili ilginç bir sır daha keşfetti. Londra'daki King's College araştırmacıları, kakaoda doğal olarak bulunan 'teobromin' adlı bir bitki bileşiğinin, vücudun biyolojik yaşını gerçek yaşından daha genç gösterebileceğine dair bulgular elde etti.Gençliğin sırrı teobromin'Aging' dergisinde yayınlanan çalışma, Avrupa'daki iki farklı gruptan yaklaşık bin 700 kişinin kan değerlerini inceledi. Araştırmacılar, kanında daha yüksek seviyede teobromin bulunan bireylerin, kronolojik yaşlarına kıyasla daha genç bir biyolojik yaşa sahip olma eğiliminde olduğunu gözlemledi.Biyolojik yaş, kişinin kaç yıl yaşadığından ziyade, vücudunun ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar bu yaşı ölçmek için, hücrelerimizdeki genetik materyalin (DNA) üzerinde zamanla değişen kimyasal işaretleri ve kromozomların ucundaki koruyucu yapılar olan telomerlerin uzunluğunu analiz etti.Yine de fazla çikolata yenmemeliEkip, kahve veya kakaodaki diğer bileşenleri de inceledi ancak bu spesifik gençlik etkisini gösteren tek bileşenin teobromin olduğunu belirledi. Teobromin, köpekler için toksik olmasıyla bilinse de, insanlarda kalp hastalığı riskini azaltma gibi olası faydalarla da ilişkilendiriliyordu.Araştırmacılar, bulguların umut verici olmasına rağmen, bitter çikolata tüketimini artırmanın otomatik olarak faydalı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Çikolatanın içerdiği şeker, yağ ve diğer bileşenler hesaba katılmalı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/usumezsoydan-science-dergisinde-yayimlanan-istanbul-depremi-haberine-tepki-99dan-beri-onlarca-1101786163.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşlanma, çikolata, bitter çikolata, dna, kakao