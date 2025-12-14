Türkiye
19.10.2024
Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu
Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu
Sputnik Türkiye
Bitter çikolatada gizli gençlik formülü: Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan maddeyi buldu

16:01 14.12.2025
Londra'daki King's College'da yapılan yeni bir araştırma, bitter çikolatada bulunan teobromin adlı doğal bir bileşiğin, biyolojik yaşlanma belirtilerini yavaşlatmada rol oynayabileceğini ortaya koydu.
Bitter çikolata, lezzetinin ötesinde sağlığa faydalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Şimdi, bilim insanları bu popüler yiyeceğin içinde biyolojik yaşlanmayla ilişkili ilginç bir sır daha keşfetti. Londra'daki King's College araştırmacıları, kakaoda doğal olarak bulunan 'teobromin' adlı bir bitki bileşiğinin, vücudun biyolojik yaşını gerçek yaşından daha genç gösterebileceğine dair bulgular elde etti.

Gençliğin sırrı teobromin

'Aging' dergisinde yayınlanan çalışma, Avrupa'daki iki farklı gruptan yaklaşık bin 700 kişinin kan değerlerini inceledi. Araştırmacılar, kanında daha yüksek seviyede teobromin bulunan bireylerin, kronolojik yaşlarına kıyasla daha genç bir biyolojik yaşa sahip olma eğiliminde olduğunu gözlemledi.
Biyolojik yaş, kişinin kaç yıl yaşadığından ziyade, vücudunun ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar bu yaşı ölçmek için, hücrelerimizdeki genetik materyalin (DNA) üzerinde zamanla değişen kimyasal işaretleri ve kromozomların ucundaki koruyucu yapılar olan telomerlerin uzunluğunu analiz etti.

Yine de fazla çikolata yenmemeli

Ekip, kahve veya kakaodaki diğer bileşenleri de inceledi ancak bu spesifik gençlik etkisini gösteren tek bileşenin teobromin olduğunu belirledi. Teobromin, köpekler için toksik olmasıyla bilinse de, insanlarda kalp hastalığı riskini azaltma gibi olası faydalarla da ilişkilendiriliyordu.
Araştırmacılar, bulguların umut verici olmasına rağmen, bitter çikolata tüketimini artırmanın otomatik olarak faydalı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Çikolatanın içerdiği şeker, yağ ve diğer bileşenler hesaba katılmalı.
