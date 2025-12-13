Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/ucuz-roman-ve-maske-filmlerinin-yildiz-oyuncusu-peter-greene-hayatini-kaybetti-1101773227.html
'Ucuz Roman' ve 'Maske' filmlerinin yıldız oyuncusu Peter Greene hayatını kaybetti
'Ucuz Roman' ve 'Maske' filmlerinin yıldız oyuncusu Peter Greene hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pulp Fiction ve The Mask filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Greene’in New York’taki evinde ölü bulunduğu açıklandı.
2025-12-13T14:28+0300
2025-12-13T14:28+0300
yaşam
peter greene
jim carrey
mickey rourke
pulp fiction
ucuz roman
olağan şüpheliler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101772799_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_081768d99454518c59c9d5231572a365.png
Pulp Fiction (Ucuz Roman) ve The Mask (Maske) filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan ABD’li karakter oyuncusu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Manhattan’daki dairesinde 12 Aralık Cuma günü ölü bulunduğu, ölüm haberinin menajeri Gregg Edwards tarafından doğrulandığı bildirildi. Greene’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.Peter Greene kimdir?8 Ekim 1965’te New Jersey eyaletinin Montclair kentinde doğan Peter Greene, oyunculuk kariyerine 1990 yılında NBC’de yayımlanan kısa ömürlü suç dizisi Hardball ile başladı. Sinema dünyasına ise 1992 yapımı Laws of Gravity filmiyle adım attı.Greene’in kariyerindeki yükseliş hızlı oldu. 1993 yapımı Clean, Shaven filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu yapımla 1994 Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu. Aynı yıl, Quentin Tarantino’nun Cannes’da Altın Palmiye kazanan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminde canlandırdığı “Zed” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Greene, yine 1994’te Jim Carrey ile birlikte rol aldığı Maske filminde ana kötü karakter Dorian Tyrell’e hayat verdi.Kariyeri boyunca çoğunlukla sert ve karanlık karakterleri canlandıran Greene, Olağan Şüpheliler, İlk Gün, Şaşkın Dedektif, End Game ve The Bounty Hunter gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ekranlarında ise The Black Donnellys dizisinde düzenli oyuncu olarak yer aldı; Life on Mars ve Chicago P.D. dizilerinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Son olarak John Wick evreninde geçen The Continental dizisinde rol almıştı.Greene’in menajeri Gregg Edwards, oyuncunun ölümünden önce iki yeni projede yer almaya hazırlandığını; Mickey Rourke ile Mascots filminde rol alacağını ve From the American People: The Withdrawal of USAID adlı bir belgeseli seslendireceğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olumcul-dovus-ve-47-ronin-oyuncusu-cary-hiroyuki-tagawa-75-yasinda-oldu-1101571362.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101772799_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_d1e173b1b17cdf4aafc26ff1cb52973b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter greene, peter greene öldü, peter greene hayatını kaybetti, pulp fiction oyuncusu öldü, the mask oyuncusu öldü, zed pulp fiction, dorian tyrell the mask, abd’li oyuncu peter greene, hollywood karakter oyuncusu, ünlü oyuncu ölüm haberi, sinema dünyası yas, peter greene kimdir, peter greene filmleri
peter greene, peter greene öldü, peter greene hayatını kaybetti, pulp fiction oyuncusu öldü, the mask oyuncusu öldü, zed pulp fiction, dorian tyrell the mask, abd’li oyuncu peter greene, hollywood karakter oyuncusu, ünlü oyuncu ölüm haberi, sinema dünyası yas, peter greene kimdir, peter greene filmleri

'Ucuz Roman' ve 'Maske' filmlerinin yıldız oyuncusu Peter Greene hayatını kaybetti

14:28 13.12.2025
Pulp Fiction ve The Mask’in yıldız oyuncusu Peter Greene 60 yaşında hayatını kaybetti
Pulp Fiction ve The Mask’in yıldız oyuncusu Peter Greene 60 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
Abone ol
Pulp Fiction (Ucuz Roman) ve The Mask (Maske) filmlerindeki kötü adam rolleriyle tanınan ABD’li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Greene’in New York’taki evinde ölü bulunduğu açıklandı.
Pulp Fiction (Ucuz Roman) ve The Mask (Maske) filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan ABD’li karakter oyuncusu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Manhattan’daki dairesinde 12 Aralık Cuma günü ölü bulunduğu, ölüm haberinin menajeri Gregg Edwards tarafından doğrulandığı bildirildi. Greene’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Peter Greene kimdir?

8 Ekim 1965’te New Jersey eyaletinin Montclair kentinde doğan Peter Greene, oyunculuk kariyerine 1990 yılında NBC’de yayımlanan kısa ömürlü suç dizisi Hardball ile başladı. Sinema dünyasına ise 1992 yapımı Laws of Gravity filmiyle adım attı.
Greene’in kariyerindeki yükseliş hızlı oldu. 1993 yapımı Clean, Shaven filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu yapımla 1994 Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu. Aynı yıl, Quentin Tarantino’nun Cannes’da Altın Palmiye kazanan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminde canlandırdığı “Zed” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Greene, yine 1994’te Jim Carrey ile birlikte rol aldığı Maske filminde ana kötü karakter Dorian Tyrell’e hayat verdi.
Kariyeri boyunca çoğunlukla sert ve karanlık karakterleri canlandıran Greene, Olağan Şüpheliler, İlk Gün, Şaşkın Dedektif, End Game ve The Bounty Hunter gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ekranlarında ise The Black Donnellys dizisinde düzenli oyuncu olarak yer aldı; Life on Mars ve Chicago P.D. dizilerinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Son olarak John Wick evreninde geçen The Continental dizisinde rol almıştı.
Greene’in menajeri Gregg Edwards, oyuncunun ölümünden önce iki yeni projede yer almaya hazırlandığını; Mickey Rourke ile Mascots filminde rol alacağını ve From the American People: The Withdrawal of USAID adlı bir belgeseli seslendireceğini aktardı.
Cary-Hiroyuki Tagawa, 75 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
YAŞAM
'Ölümcül Dövüş' ve '47 Ronin' oyuncusu Cary-Hiroyuki Tagawa 75 yaşında öldü
5 Aralık, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала