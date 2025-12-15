https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rusya-ukraynada-gazetecilerin-oldurulmesi-konusunda-sessiz-kalmayacagiz-1101803185.html

Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Aralık Görev Başında Hayatını Kaybeden Gazetecileri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Zaharova, “Sessiz kalan Batılı insan hakları örgütlerinin aksine, biz bu acımasız ve ahlaksız uygulamaya karşı sessiz kalmayacağız ve uluslararası yetkililerden görevlerini özenle yerine getirmelerini talep edeceğiz. Bu acımasız suçları işleyenler tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı çekecekler” diye yazdı.Bu cinayetler karşısında kasıtlı olarak sürdürülen sessizliğin Ukraynalı neo-Nazileri daha fazla suç işlemeye ittiğini belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Gazeteciler Birliği’nin paylaştığı bilgiye göre, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki çatışma bölgesinde 30 savaş muhabiri hayatını kaybetti. Aralarından yedisi bu yıl öldürüldü.

