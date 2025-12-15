https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rusya-ukraynada-gazetecilerin-oldurulmesi-konusunda-sessiz-kalmayacagiz-1101803185.html
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu kişilerin cezalandırılması için her şey yapacaklarını kaydeden Zaharova, Kiev rejiminin Batılı hamilerinin de... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T12:36+0300
2025-12-15T12:36+0300
2025-12-15T12:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
gazeteciler
savaş muhabiri
gazeteci cinayeti
öldürülen gazeteci
gazeteci ölümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_0b17de12b282e3a51e44f0acf39f5cad.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Aralık Görev Başında Hayatını Kaybeden Gazetecileri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Zaharova, “Sessiz kalan Batılı insan hakları örgütlerinin aksine, biz bu acımasız ve ahlaksız uygulamaya karşı sessiz kalmayacağız ve uluslararası yetkililerden görevlerini özenle yerine getirmelerini talep edeceğiz. Bu acımasız suçları işleyenler tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı çekecekler” diye yazdı.Bu cinayetler karşısında kasıtlı olarak sürdürülen sessizliğin Ukraynalı neo-Nazileri daha fazla suç işlemeye ittiğini belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Gazeteciler Birliği’nin paylaştığı bilgiye göre, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki çatışma bölgesinde 30 savaş muhabiri hayatını kaybetti. Aralarından yedisi bu yıl öldürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/eski-ukraynali-ust-duzey-yetkili-bati-zelenskiyin-baris-gorusmeleri-yapmasini-engelliyor--1101800717.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e3fe34fc934e7ef229b60374d6ebe792.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, gazeteciler, savaş muhabiri, gazeteci cinayeti, öldürülen gazeteci, gazeteci ölümü
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, gazeteciler, savaş muhabiri, gazeteci cinayeti, öldürülen gazeteci, gazeteci ölümü
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız
12:36 15.12.2025 (güncellendi: 12:41 15.12.2025)
Ukrayna’da gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu kişilerin cezalandırılması için her şey yapacaklarını kaydeden Zaharova, Kiev rejiminin Batılı hamilerinin de bu sorumluluğu paylaşması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Aralık Görev Başında Hayatını Kaybeden Gazetecileri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
Zaharova, “Sessiz kalan Batılı insan hakları örgütlerinin aksine, biz bu acımasız ve ahlaksız uygulamaya karşı sessiz kalmayacağız ve uluslararası yetkililerden görevlerini özenle yerine getirmelerini talep edeceğiz. Bu acımasız suçları işleyenler tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı çekecekler” diye yazdı.
Bu cinayetler karşısında kasıtlı olarak sürdürülen sessizliğin Ukraynalı neo-Nazileri daha fazla suç işlemeye ittiğini belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gazetecilerin ve savaş muhabirlerinin, cezasız kalmanın getirdiği azgınlıkla hareket eden Kiev rejimi tarafından öldürülmelerinin sorumluluğunu, bu kanlı suçlar karşısında bilerek sessiz kalan ve bununla Ukraynalı neo-Nazileri yeni katliamlara teşvik eden Batılı hamileri, çeşitli çok taraflı yapılar ve insan hakları kuruluşlarının da paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz.
Rusya Gazeteciler Birliği’nin paylaştığı bilgiye göre, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki çatışma bölgesinde 30 savaş muhabiri hayatını kaybetti. Aralarından yedisi bu yıl öldürüldü.