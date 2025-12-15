Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız
Ukrayna’da gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu kişilerin cezalandırılması için her şey yapacaklarını kaydeden Zaharova, Kiev rejiminin Batılı hamilerinin de... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Aralık Görev Başında Hayatını Kaybeden Gazetecileri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Zaharova, “Sessiz kalan Batılı insan hakları örgütlerinin aksine, biz bu acımasız ve ahlaksız uygulamaya karşı sessiz kalmayacağız ve uluslararası yetkililerden görevlerini özenle yerine getirmelerini talep edeceğiz. Bu acımasız suçları işleyenler tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı çekecekler” diye yazdı.Bu cinayetler karşısında kasıtlı olarak sürdürülen sessizliğin Ukraynalı neo-Nazileri daha fazla suç işlemeye ittiğini belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Gazeteciler Birliği’nin paylaştığı bilgiye göre, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki çatışma bölgesinde 30 savaş muhabiri hayatını kaybetti. Aralarından yedisi bu yıl öldürüldü.
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız

12:36 15.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Ukrayna’da gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu kişilerin cezalandırılması için her şey yapacaklarını kaydeden Zaharova, Kiev rejiminin Batılı hamilerinin de bu sorumluluğu paylaşması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Aralık Görev Başında Hayatını Kaybeden Gazetecileri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
Zaharova, “Sessiz kalan Batılı insan hakları örgütlerinin aksine, biz bu acımasız ve ahlaksız uygulamaya karşı sessiz kalmayacağız ve uluslararası yetkililerden görevlerini özenle yerine getirmelerini talep edeceğiz. Bu acımasız suçları işleyenler tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı çekecekler” diye yazdı.
Bu cinayetler karşısında kasıtlı olarak sürdürülen sessizliğin Ukraynalı neo-Nazileri daha fazla suç işlemeye ittiğini belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gazetecilerin ve savaş muhabirlerinin, cezasız kalmanın getirdiği azgınlıkla hareket eden Kiev rejimi tarafından öldürülmelerinin sorumluluğunu, bu kanlı suçlar karşısında bilerek sessiz kalan ve bununla Ukraynalı neo-Nazileri yeni katliamlara teşvik eden Batılı hamileri, çeşitli çok taraflı yapılar ve insan hakları kuruluşlarının da paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz.
Rusya Gazeteciler Birliği’nin paylaştığı bilgiye göre, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki çatışma bölgesinde 30 savaş muhabiri hayatını kaybetti. Aralarından yedisi bu yıl öldürüldü.
