Trabzonspor - Beşiktaş maçı ardından Fatih Tekke: İlk pozisyonda kırmızı kartı görmedim ben açıkçası

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ardından Fatih Tekke: İlk pozisyonda kırmızı kartı görmedim ben açıkçası

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımdaki eksik oyunculara dikkati çekerek, "Çok önemli oyuncularımızın eksik olduğu derbi maçında bana göre şu ana kadar oynadığım en iyi karşılaşmalardan bir tanesi kim ne derse desin. Oyunun başlangıcı her şeyiyle beraber çok çok iyi bir maç. Yediğimiz goller var. Yediğimiz goller de tamamıyla çalıştığımız ama maalesef doğru konumlanmadığımız anlar ikisi de. Ama bazen böyle şeyler oluyor." diye konuştu.Hiç beklemedikleri bir skorla oyun başlangıcının olduğunu vurgulayan Tekke, şöyle devam etti:"Muçi'den hep böyle performanslar bekliyoruz"Tekke, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya kattıkları Ernest Muçi'nin performansına ilişkin şunları söyledi:Tekke, hakem yönetimine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:"Şu ana kadar 'şu gelecek bize' dediğimiz oyuncu yok."Devre arası transferine ilişkin de düşüncelerini açıklayan Tekke, "Eksik olan bölgeler çok net, alternatifler şunlar, bunlar. Bu sayı artabilir. Ama tabii herkes şöyle düşünüyor herhalde. Yani mevcuttan daha iyisi gelecek, tam istediğimiz gibi oynayacak, böyle bir şey yok. Bu kolay bir şey değil yani. Yani kenar alalım, stoper alalım, alalım, bek alternatif alalım. Alalım… Kim veriyor bize mesela. Mevcut olanlardan daha iyisini nasıl alacağız. Kolay gözükmüyor. Benim de söylediğim şu, devre arasında iyi oyuncu olması da yeterli değil, içerdeki durumu bozacak, karakteristik özelliğe sahip birisi varsa benim için bu daha önemli. Ama şu an bizim içerde oyuncularımızın yüzde yüz hepsi harika, mükemmel falan değil. İçeride sorun olabilecek şey var, onu da söylüyorum. Çok az, diğer takımlardan çok çok daha az. Şu ana kadar ‘Şu gelecek bize' dediğimiz bir isim yok. Stoper mevkiinde bir oyuncu var. Onun da sanıyorum olabilirliği zor gözüküyor. Onun haricinde beklediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var ama maliyetleri çok. Biz mevcut olanlarla devam edeceksek aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Sergen Yalçın'ın Muçi'yi kadroda düşünmediği yönündeki söylemleri üzerine de Tekke, "Sergen abi futbol camiasından sevdiğimiz abilerimden birisi. Muçi bende var. Ama yine zaman, performans, sağlık, sakatlık gibi etkenler çok önemli. Sadece uyum sağlaması değil bu sadece benim istememle olacak bir şey değil. Ama sezon sonuna kadar Muçi'den şu ana kadar yaptığının devamını bekliyoruz, istiyoruz. Bize bunu da verecek." yorumunu yaptı.Fatih Tekke, kaleci Onana'nın çok öne çıkması konusunda bir uyarısının olup olmadığını yönündeki soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

