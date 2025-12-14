https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sergen-yalcin-bu-aksamki-mac-bana-gore-bir-tiyatro-oyunuydu-1101790597.html

Sergen Yalçın: Bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu

Sergen Yalçın: Bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu

Sputnik Türkiye

Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın bir tiyatro oyunu olduğunu söyledi. Trabzonspor'da kiralık olarak forma... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T23:58+0300

2025-12-14T23:58+0300

2025-12-14T23:58+0300

sergen yalçın

trabzonspor

beşiktaş

var

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100496391_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fdea9565d849560524bcbd0c4acdeddd.jpg

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk bölümlerine bakıldığında rakiplerin iç saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştığını belirterek, "1 ve 6. dakikada iki sarı kart çıktı hakem arkadaştan, oyuncularımızın mücadele dirençlerini kaybetti. Korkudan ikili mücadeleye girememeye başladılar. Devamında gol geldi bizim tarafımızdan 2’nci gol geldi. 2-1 oldu 3. golü bulduk" şeklinde konuştu.'Üzülmüyoruz, 1 puana seviniyoruz'Sonrasında maçın kendileri için daha rahat geçeceğini düşündüklerini ifade eden Yalçın, şu görüşleri paylaştı:"Trabzonspor deplasmanı, ligin en zor deplasmanlarından biri" değerlendirmesinde bulunan Sergen Yalçın, coşkulu bir taraftar önünde oynadıklarını ve iki takımın oyuncularının da iyi mücadele ettiğini söyledi. Yalçın şöyle devam etti:'Hakemler maçın değişmesinde büyük rol oynadılar'Maçın 7 dakika uzatılmasına rakip takımdan gösterilen tepkiye ilişkin soruya Sergen Yalçın, "Geçen hafta bizim Gaziantep maçının ikinci yarısı tam 19 dakika oynanmış. Böyle bir bilgi vereyim. Hem Türk futbolunun gelişiminden bahsediyorlar. Her tedavi olan 5 dakika almış. Bugünkü maç bana göre güzel maçtı. İki takımın oyuncuları da iyi mücadele ettiler. Trabzonspor geriden gelip oyunu çevirmek için iyi mücadele etti. Saha içiyle herhangi bir sorunumuz yok. Hakem arkadaşlar devreye girdi. Oyun doğallığının dışına çıktı. Hakemler maçın değişmesinde büyük rol oynadılar diyebilirim. Bu bizim tarafımızdan net" yanıtını verdi.Yalçın, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ile ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi, yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/macta-kazanan-olmadi-trabzonspor-ile-besiktas-berabare-kaldi-1101789694.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergen yalçın, trabzonspor, beşiktaş, var