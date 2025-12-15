https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/tff-duyurdu-kupa-maclari-icin-var-karari-1101827268.html
TFF duyurdu: Kupa maçları için VAR kararı
TFF duyurdu: Kupa maçları için VAR kararı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. TFF, kupa organizasyonunun grup aşamasından itibaren Video
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Kupası statüsünde değişikliğe gitti.Karara göre, grup maçlarından itibaren karşılaşmalar, Futbol Oyun Kuralları ve VAR Protokolü çerçevesinde çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle (VAR) yönetilecek.Bu düzenlemeyle birlikte Türkiye Kupası’nda hakem kararlarının daha sağlıklı ve adil şekilde verilmesi amaçlanıyor.
