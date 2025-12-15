https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/taylanddan-kambocyaya-lojistik-darbe-yakit-ve-silah-sevkiyati-kesildi-1101803415.html
Tayland'dan Kamboçya'ya lojistik darbe: Yakıt ve silah sevkiyatı kesildi
2025-12-15T13:34+0300
Tayland hükümeti, Laos üzerinden Kamboçya'ya yönelik yakıt ve askeri malzeme sevkiyatını durdurmak için harekete geçti. Yetkililer, çatışmaların dokuzuncu gününde, Kamboçya ordusunun lojistik desteğini kesmeyi amaçlayan bu önlemlerin pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.Alınacak önlemler bir ablukaya dönüşmeyecekTayland ordusunun istihbaratına göre, Laos'a giren yakıt ve askeri malzemeler Kamboçya'ya yönlendiriliyordu. Savunma Bakanlığı sözcüsü Surasant Kongsiri, "Bu önlemi, Kamboçya birliklerini desteklemek için Tayland bayraklı gemilerin yakıt ve diğer olası silahları taşımasını durdurmak için alıyoruz" dedi.Tayland donanması ise, yakıt veya silah sevkiyatı olasılığını önlemek için, Tayland gemileriyle Kamboçya'ya ticari mal taşınmasını kısıtlamak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını duyurdu. Konseyin salı günü toplanması bekleniyor. Donanma yetkilileri, önlemlerin bir abluka kadar şiddetli olmayacağını ve diğer ülke gemilerini etkilemeyeceğini vurguladı.
2025
