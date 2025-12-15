Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/kambocya-tayland-ile-devam-eden-sinir-catismalarinda-12-kisi-oldu-74-kisi-yaralandi-1101799996.html
Kamboçya: Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişi öldü, 74 kişi yaralandı
Kamboçya: Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişi öldü, 74 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kamboçya, Tayland ile süren sınır çatışmalarında son bir haftada 12 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalara nedeniyle 400 binden fazla... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T11:11+0300
2025-12-15T11:11+0300
dünya
asya & pasifik
tayland
kamboçya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098149520_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9c09d67fcc95166bd3429cacdb18b1.jpg
Kamboçya, Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu. Kamboçya devlet ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, ateşkese rağmen yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.Pheaktra, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalara nedeniyle can kayıplarının yaşandığını belirterek, çatışmaların siviller üzerinde etkisinin giderek arttığını söyledi. Bakan, çatışmalar sebebiyle 400 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini ve güvenlik gerekçesiyle sınır bölgelerinden tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.Tayland-Kamboçya sınır anlaşmazlığıGüneydoğu Asya’da 817 kilometrelik sınır hattını paylaşan Tayland ve Kamboçya arasında uzun yıllardır toprak anlaşmazlığı bulunuyor. Geçmişte yaşanan çatışmaların ardından ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen, taraflar son günlerde yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.Son çatışmalar nedeniyle her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgelerinden tahliye edilirken, devam eden gerilimde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/taylanddan-trumpin-ateskes-aciklamasi-ardindan-kambocya-mesaji-askeri-eylemler-surecek-1101769587.html
tayland
kamboçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098149520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3436ae057c7c7305d580dea9b76a6c7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayland, kamboçya
asya & pasifik, tayland, kamboçya

Kamboçya: Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

11:11 15.12.2025
© AA / Valeria MongelliTayland Kamboçya
Tayland Kamboçya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© AA / Valeria Mongelli
Abone ol
Kamboçya, Tayland ile süren sınır çatışmalarında son bir haftada 12 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalara nedeniyle 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği aktarıldı.
Kamboçya, Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu. Kamboçya devlet ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, ateşkese rağmen yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Pheaktra, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalara nedeniyle can kayıplarının yaşandığını belirterek, çatışmaların siviller üzerinde etkisinin giderek arttığını söyledi. Bakan, çatışmalar sebebiyle 400 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini ve güvenlik gerekçesiyle sınır bölgelerinden tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.

Tayland-Kamboçya sınır anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik sınır hattını paylaşan Tayland ve Kamboçya arasında uzun yıllardır toprak anlaşmazlığı bulunuyor. Geçmişte yaşanan çatışmaların ardından ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen, taraflar son günlerde yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.
Son çatışmalar nedeniyle her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgelerinden tahliye edilirken, devam eden gerilimde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
DÜNYA
Tayland’dan Trump’ın ateşkes açıklaması sonrası Kamboçya mesajı: 'Askeri eylemler sürecek'
13 Aralık, 11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала