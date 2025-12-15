Kamboçya: Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/kambocya-tayland-ile-devam-eden-sinir-catismalarinda-12-kisi-oldu-74-kisi-yaralandi-1101799996.html

Kamboçya, Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında 12 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu. Kamboçya devlet ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, ateşkese rağmen yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.Pheaktra, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalara nedeniyle can kayıplarının yaşandığını belirterek, çatışmaların siviller üzerinde etkisinin giderek arttığını söyledi. Bakan, çatışmalar sebebiyle 400 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini ve güvenlik gerekçesiyle sınır bölgelerinden tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.Tayland-Kamboçya sınır anlaşmazlığıGüneydoğu Asya’da 817 kilometrelik sınır hattını paylaşan Tayland ve Kamboçya arasında uzun yıllardır toprak anlaşmazlığı bulunuyor. Geçmişte yaşanan çatışmaların ardından ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen, taraflar son günlerde yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.Son çatışmalar nedeniyle her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgelerinden tahliye edilirken, devam eden gerilimde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

