Tarımda 'ekin kamburu böceği' kabusu: Ürünü tamamen yok edebilir
Tarımda 'ekin kamburu böceği' kabusu: Ürünü tamamen yok edebilir
Sputnik Türkiye
15.12.2025
Karadeniz bölgesinde fındıkta büyük zarara neden olan kahverengi kokarca böceği istilasının ardından bu kez de tarımda 'ekin kamburu böceği' alarmı yaşanıyor. Uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle böcek popülasyonundaki artışa dikkat çekerken, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceğinin buğdaya erken zamanda zarar vererek tarlaların tamamen bitkisiz kalmasına neden olabileceği konusunda uyardı. Temas ettiği bitkiyi yok ediyorTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin düzenli olarak tarlalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonunda artış yaşandığı aktaran Sağlam, bunun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Zararlının temas ettiği bitkiyi yok ettiğini, yoğunluğa göre yüzde 100 zarar yapabileceğini ifade eden Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.Tarlalarınızı kontrol edin uyarısıSağlam, üreticilerin hububat ekili alanlarda görülen zararlıları erken tespit ederek önlem alması gerektiğini belirtti. Zabrus zararlısının ekili alanda yer yer boşluklara neden olduğunu ve bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:
Tarımda 'ekin kamburu böceği' kabusu: Ürünü tamamen yok edebilir

16:35 15.12.2025
Ekin kamburu böceği
İklim değişikliği etkisiyle böcek popülasyonu artarken hububat alanlarında görülen ekin kamburu böceği çiftçileri tehdit ediyor.
Karadeniz bölgesinde fındıkta büyük zarara neden olan kahverengi kokarca böceği istilasının ardından bu kez de tarımda 'ekin kamburu böceği' alarmı yaşanıyor. Uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle böcek popülasyonundaki artışa dikkat çekerken, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceğinin buğdaya erken zamanda zarar vererek tarlaların tamamen bitkisiz kalmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Temas ettiği bitkiyi yok ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin düzenli olarak tarlalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.
Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonunda artış yaşandığı aktaran Sağlam, bunun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Zararlının temas ettiği bitkiyi yok ettiğini, yoğunluğa göre yüzde 100 zarar yapabileceğini ifade eden Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.

Tarlalarınızı kontrol edin uyarısı

Sağlam, üreticilerin hububat ekili alanlarda görülen zararlıları erken tespit ederek önlem alması gerektiğini belirtti. Zabrus zararlısının ekili alanda yer yer boşluklara neden olduğunu ve bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:
"Zararlının erken dönemde tespit edilmesi çok önemli. Aksi halde ilerleyen süreçte tarlalarda kelleşmiş boş alanlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle bitki kökleri ve yaprakların toprak altına çekilip çekilmediği mutlaka kontrol edilmeli. Bu aşamada yüzey ilaçlaması öneriyoruz. Ürün erken dönemde olduğu için ilaç kalıntısı riski bulunmuyor. Ancak ilaçlama mutlaka ruhsatlı ürünlerle ve önerilen dozlarda yapılmalı."
Android APK
