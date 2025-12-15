https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/tarimda-ekin-kamburu-bocegi-kabusu-urunu-tamamen-yok-edebilir--1101815182.html

Tarımda 'ekin kamburu böceği' kabusu: Ürünü tamamen yok edebilir

Tarımda 'ekin kamburu böceği' kabusu: Ürünü tamamen yok edebilir

Sputnik Türkiye

İklim değişikliği etkisiyle böcek popülasyonu artarken hububat alanlarında görülen ekin kamburu böceği çiftçileri tehdit ediyor. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T16:35+0300

2025-12-15T16:35+0300

2025-12-15T16:35+0300

türki̇ye

kahverengi kokarca

tarım

böcek

ekin kamburu böceği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101814972_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_3ecd888631c67e362178b3c25c146118.jpg

Karadeniz bölgesinde fındıkta büyük zarara neden olan kahverengi kokarca böceği istilasının ardından bu kez de tarımda 'ekin kamburu böceği' alarmı yaşanıyor. Uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle böcek popülasyonundaki artışa dikkat çekerken, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceğinin buğdaya erken zamanda zarar vererek tarlaların tamamen bitkisiz kalmasına neden olabileceği konusunda uyardı. Temas ettiği bitkiyi yok ediyorTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin düzenli olarak tarlalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonunda artış yaşandığı aktaran Sağlam, bunun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Zararlının temas ettiği bitkiyi yok ettiğini, yoğunluğa göre yüzde 100 zarar yapabileceğini ifade eden Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.Tarlalarınızı kontrol edin uyarısıSağlam, üreticilerin hububat ekili alanlarda görülen zararlıları erken tespit ederek önlem alması gerektiğini belirtti. Zabrus zararlısının ekili alanda yer yer boşluklara neden olduğunu ve bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kahverengi-kokarca-istilasi-buyuyor-tum-turkiyeye-yayilabilir--kapi-pencere-acamiyoruz-bir-anda-1100103282.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahverengi kokarca, tarım, böcek, ekin kamburu böceği