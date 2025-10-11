Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kahverengi-kokarca-istilasi-buyuyor-tum-turkiyeye-yayilabilir--kapi-pencere-acamiyoruz-bir-anda-1100103282.html
Kahverengi kokarca istilası büyüyor, 'Tüm Türkiye'ye yayılabilir': 'Kapı pencere açamıyoruz, bir anda hücum ediyorlar'
Kahverengi kokarca istilası büyüyor, 'Tüm Türkiye'ye yayılabilir': 'Kapı pencere açamıyoruz, bir anda hücum ediyorlar'
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin birçok bölgesinde kahverengi kokarca böceği alarmı verildi. Sakarya, Giresun, Trabzon, Samsun ve Ordu başta olmak üzere birçok ilde görülen... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T10:08+0300
2025-10-11T10:08+0300
giresun
trabzon
sağlik
böcek
böcek ilacı
böcek ilacı
istila
i̇stila
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104128/44/1041284492_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_dfea3421b96cb9cd5291a662278ea401.jpg
Son günlerde Adapazarı’nda bir binayı saran kahverengi kokarca böcekleri ile başlayan endişe, kısa sürede Karadeniz illerine de yayıldı. Ünye, Giresun, Trabzon ve Samsun’dan da benzer görüntüler gelmeye başladı.2017’de Türkiye’de ilk kez tespit edilen kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), bugün hem vatandaşın hem de çiftçinin kabusu haline geldi.'Kapı pencere açamıyoruz, aniden hücum ediyorlar'Giresun’un Karadere Köyü’nde yaşayan Fatma Kara, böceklerin hayatı felç ettiğini belirterek, “Bahçeye çıkamıyoruz, evde cam kapı açamıyoruz. Bir anda hücum ediyorlar, her yeri sarıyorlar. Böyle giderse seneye ne bağ ne bahçe kalır” dedi.Vatandaşlar, bu istilanın önlenmesi için yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor.Tarım ürünlerinde büyük kayıp riskiSakarya, Ferizli, Söğütlü, Ünye, Terme, Giresun, Trabzon, Çarşamba ve Salıpazarı bölgelerinde kokarca böceği, fındık, sebze ve meyve üretiminde ciddi zararlara neden oluyor.Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Gürsel Çakıroğlu, “9 ilçede 9 ekiple biyosidal ilaçlama yapıyoruz. Vatandaş da evinde önlem almalı” diyerek toplu mücadele çağrısı yaptı.“Bu böcekler istilacı ve çok dayanıklı”Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, kahverengi kokarca böceğinin Doğu Asya kökenli istilacı bir tür olduğunu belirtti.Turan, “Uzak mesafelere çok iyi uçabiliyorlar, ihracat ve ithalat yoluyla hızla yayılıyorlar. Yaklaşık 300 farklı bitki türüne zarar veriyorlar, özellikle baklagiller, patlıcangiller ve huşgiller risk altında” dedi.Rahatsız edilince pis koku yayıyorlarTuran, böceklerin savunma mekanizması olarak kötü koku salgıladığını belirterek, “Vücutlarının alt kısmında pis koku bezleri var. Tehdit hissettiklerinde bu kokuyu salgılayarak korunuyorlar” ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı ise hassas cilt yapısına sahip kişilerin kokarcaları elle ezmemesi gerektiğini, bunun alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini bildirdi.Samuray arısıyla biyolojik mücadele başlatıldıTarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türle mücadelede biyolojik yöntemler kullanmaya başladı. En etkili yöntemin “samuray arısı” (Trissolcus japonicus) olduğunu belirten Turan, “Bu arı türü kokarca yumurtalarını yok ediyor. Ancak ülkemizdeki başarı oranı zamanla belli olacak” dedi.Ayrıca, bakteri toksinleriyle biyolojik mücadele için de yeni projeler yürütülüyor.Uzmanlardan uyarı: Toplu mücadele şartDr. Turan, “İstilacı böceklerle mücadele bireysel değil, toplu yapılmalı. Kimyasal ilaçlama kısa vadede çözüm sağlasa da çevreye ve toprağa zarar verir. Bu nedenle biyolojik mücadele uzun vadede daha etkili olacaktır” diyerek tüm kurumlara koordineli hareket çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/meteorlojiden-6-kent-icin-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-mevsim-normallerinin-altinda-bir-hava-var-1100102922.html
giresun
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104128/44/1041284492_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_d4ab9283db561a4fd64a95b77a032b52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
giresun, trabzon, böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, istila, i̇stila
giresun, trabzon, böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, istila, i̇stila

Kahverengi kokarca istilası büyüyor, 'Tüm Türkiye'ye yayılabilir': 'Kapı pencere açamıyoruz, bir anda hücum ediyorlar'

10:08 11.10.2025
© İHAKahverengi kokarca halk arasında pis kokulu böcek olarak biliniyor.
Kahverengi kokarca halk arasında pis kokulu böcek olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© İHA
Abone ol
Türkiye’nin birçok bölgesinde kahverengi kokarca böceği alarmı verildi. Sakarya, Giresun, Trabzon, Samsun ve Ordu başta olmak üzere birçok ilde görülen istilacı tür, hem evlere saldırıyor hem de tarım ürünlerine büyük zarar veriyor. Uzmanlar, böceğin tüm Türkiye’ye yayılabileceği uyarısında bulundu.
Son günlerde Adapazarı’nda bir binayı saran kahverengi kokarca böcekleri ile başlayan endişe, kısa sürede Karadeniz illerine de yayıldı. Ünye, Giresun, Trabzon ve Samsun’dan da benzer görüntüler gelmeye başladı.
2017’de Türkiye’de ilk kez tespit edilen kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), bugün hem vatandaşın hem de çiftçinin kabusu haline geldi.

'Kapı pencere açamıyoruz, aniden hücum ediyorlar'

Giresun’un Karadere Köyü’nde yaşayan Fatma Kara, böceklerin hayatı felç ettiğini belirterek, “Bahçeye çıkamıyoruz, evde cam kapı açamıyoruz. Bir anda hücum ediyorlar, her yeri sarıyorlar. Böyle giderse seneye ne bağ ne bahçe kalır” dedi.
Vatandaşlar, bu istilanın önlenmesi için yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor.

Tarım ürünlerinde büyük kayıp riski

Sakarya, Ferizli, Söğütlü, Ünye, Terme, Giresun, Trabzon, Çarşamba ve Salıpazarı bölgelerinde kokarca böceği, fındık, sebze ve meyve üretiminde ciddi zararlara neden oluyor.
Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Gürsel Çakıroğlu, “9 ilçede 9 ekiple biyosidal ilaçlama yapıyoruz. Vatandaş da evinde önlem almalı” diyerek toplu mücadele çağrısı yaptı.

“Bu böcekler istilacı ve çok dayanıklı”

Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, kahverengi kokarca böceğinin Doğu Asya kökenli istilacı bir tür olduğunu belirtti.
Turan, “Uzak mesafelere çok iyi uçabiliyorlar, ihracat ve ithalat yoluyla hızla yayılıyorlar. Yaklaşık 300 farklı bitki türüne zarar veriyorlar, özellikle baklagiller, patlıcangiller ve huşgiller risk altında” dedi.

Rahatsız edilince pis koku yayıyorlar

Turan, böceklerin savunma mekanizması olarak kötü koku salgıladığını belirterek, “Vücutlarının alt kısmında pis koku bezleri var. Tehdit hissettiklerinde bu kokuyu salgılayarak korunuyorlar” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı ise hassas cilt yapısına sahip kişilerin kokarcaları elle ezmemesi gerektiğini, bunun alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini bildirdi.

Samuray arısıyla biyolojik mücadele başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türle mücadelede biyolojik yöntemler kullanmaya başladı. En etkili yöntemin “samuray arısı” (Trissolcus japonicus) olduğunu belirten Turan, “Bu arı türü kokarca yumurtalarını yok ediyor. Ancak ülkemizdeki başarı oranı zamanla belli olacak” dedi.
Ayrıca, bakteri toksinleriyle biyolojik mücadele için de yeni projeler yürütülüyor.

Uzmanlardan uyarı: Toplu mücadele şart

Dr. Turan, “İstilacı böceklerle mücadele bireysel değil, toplu yapılmalı. Kimyasal ilaçlama kısa vadede çözüm sağlasa da çevreye ve toprağa zarar verir. Bu nedenle biyolojik mücadele uzun vadede daha etkili olacaktır” diyerek tüm kurumlara koordineli hareket çağrısında bulundu.
Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 6 kent için sarı alarm: Kuvvetli yağış ve mevsim normallerinin altında bir hava var
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала