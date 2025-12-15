https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/tarihini-sarsan-kesif-antik-misirda-zaman-kaymasi-mi-var-1101800849.html
Tarihini sarsan keşif: Antik Mısır’da zaman kayması mı var?
Tarihini sarsan keşif: Antik Mısır’da zaman kayması mı var?
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının radyokarbon tarihleme yöntemiyle ulaştığı bulgular, Antik Mısır’ın kronolojisini kökten değiştirebilir. Araştırmaya göre Yeni Krallık... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T13:24+0300
2025-12-15T13:24+0300
2025-12-15T13:24+0300
nefertiti
santorini
akdeniz
mısır
british museum
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
groningen
firavun
haberler
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b20065a4a0a10d46ae3edd988d91a1ff.jpg
Bilim insanları, Antik Mısır’ın tarihsel zaman çizelgesini yeniden yazabilecek nitelikte bir keşfe imza attı. Ben-Gurion Üniversitesi ile Groningen Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, Yeni Krallık döneminin sanılandan yaklaşık bir asır sonra başlamış olabileceğini ortaya koydu.Yeni Krallık Mısır’ın “altın çağı” kabul ediliyorWorld History Encyclopedia’ya göre Yeni Krallık (yaklaşık MÖ 1570–1069), İkinci Ara Dönem’deki siyasi parçalanmanın ardından kurulmuş ve Üçüncü Ara Dönem’den önceki evreyi kapsıyor. Bu dönem, Hatşepsut, III. Thutmose, Amenhotep III, Akhenaton, Nefertiti, Tutankhamun, I. Seti, II. Ramses (Büyük Ramses) ve III. Ramses gibi Mısır tarihinin en tanınmış firavunlarını barındırıyor.Santorini patlaması sanılandan daha erkenAraştırmanın merkezinde, Yeni Krallık’ın kurucusu Firavun Ahmose yer alıyor. Uzun yıllar boyunca bilim dünyasında, Santorini (Thera) volkanik patlamasının, Yeni Krallık’ın başlangıcıyla aynı döneme denk geldiği düşünülüyordu. Ancak yeni radyokarbon verileri, bu patlamanın Yeni Krallık’tan önce gerçekleştiğini gösterdi.Müzelerdeki eserler yeniden tarihlendirildiAraştırmacılar, 17. ve erken 18. Hanedanlık dönemine ait ve bugüne kadar radyokarbon yöntemiyle yeterince incelenmemiş eserleri analiz etti. Çalışmada,Elde edilen sonuçlar, bu eserlerin Santorini patlamasından sonra yapıldığını, dolayısıyla Yeni Krallık’ın yükselişinin daha geç bir tarihe oturduğunu ortaya koydu.“İkinci Ara Dönem daha uzun sürdü”Araştırmanın başyazarı Hendrik J. Bruins, bulguların önemini şu sözlerle özetledi:“Sonuçlarımız, İkinci Ara Dönem’in geleneksel kabullere kıyasla çok daha uzun sürdüğünü ve Yeni Krallık’ın daha geç başladığını gösteriyor.”Antik Mısır tarihi yeniden yazılabilirYeni bulgular, yalnızca firavunların saltanat yıllarını değil, aynı zamanda Akdeniz dünyasının genel tarihsel kronolojisini de etkileyebilecek nitelikte. Araştırmacılara göre bu çalışma, Antik Mısır’ın karmaşık tarihini daha doğru anlamak için kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/1101797375.html
santorini
akdeniz
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936303_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f9760675046eccadccb1b04cfd595097.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nefertiti, santorini, akdeniz, mısır, british museum, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, groningen, firavun, haberler
nefertiti, santorini, akdeniz, mısır, british museum, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, groningen, firavun, haberler
Tarihini sarsan keşif: Antik Mısır’da zaman kayması mı var?
Bilim insanlarının radyokarbon tarihleme yöntemiyle ulaştığı bulgular, Antik Mısır’ın kronolojisini kökten değiştirebilir. Araştırmaya göre Yeni Krallık dönemi, bugüne kadar kabul edilen tarihten yaklaşık 100 yıl daha geç başlamış olabilir. Bu sonuç, Santorini volkanik patlaması ile Firavun döneminin yeniden değerlendirilmesini gündeme taşıdı.
Bilim insanları, Antik Mısır’ın tarihsel zaman çizelgesini yeniden yazabilecek nitelikte bir keşfe imza attı. Ben-Gurion Üniversitesi ile Groningen Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, Yeni Krallık döneminin sanılandan yaklaşık bir asır sonra başlamış olabileceğini ortaya koydu.
Yeni Krallık Mısır’ın “altın çağı” kabul ediliyor
World History Encyclopedia’ya göre Yeni Krallık (yaklaşık MÖ 1570–1069), İkinci Ara Dönem’deki siyasi parçalanmanın ardından kurulmuş ve Üçüncü Ara Dönem’den önceki evreyi kapsıyor. Bu dönem, Hatşepsut, III. Thutmose, Amenhotep III, Akhenaton, Nefertiti, Tutankhamun, I. Seti, II. Ramses (Büyük Ramses) ve III. Ramses gibi Mısır tarihinin en tanınmış firavunlarını barındırıyor.
Santorini patlaması sanılandan daha erken
Araştırmanın merkezinde, Yeni Krallık’ın kurucusu Firavun Ahmose yer alıyor. Uzun yıllar boyunca bilim dünyasında, Santorini (Thera) volkanik patlamasının, Yeni Krallık’ın başlangıcıyla aynı döneme denk geldiği düşünülüyordu. Ancak yeni radyokarbon verileri, bu patlamanın Yeni Krallık’tan önce gerçekleştiğini gösterdi.
Müzelerdeki eserler yeniden tarihlendirildi
Araştırmacılar, 17. ve erken 18. Hanedanlık dönemine ait ve bugüne kadar radyokarbon yöntemiyle yeterince incelenmemiş eserleri analiz etti. Çalışmada,
Abydos’taki Ahmose Tapınağı’ndan bir kerpiç tuğla
(British Museum),
Satdjehuty’ye ait keten bir kefen bezi
(British Museum),
Thebes kökenli ahşap şabti figürleri
(Petrie Museum)
incelendi.
Elde edilen sonuçlar, bu eserlerin Santorini patlamasından sonra yapıldığını, dolayısıyla Yeni Krallık’ın yükselişinin daha geç bir tarihe oturduğunu ortaya koydu.
“İkinci Ara Dönem daha uzun sürdü”
Araştırmanın başyazarı Hendrik J. Bruins, bulguların önemini şu sözlerle özetledi:
“Sonuçlarımız, İkinci Ara Dönem’in geleneksel kabullere kıyasla çok daha uzun sürdüğünü ve Yeni Krallık’ın daha geç başladığını gösteriyor.”
Antik Mısır tarihi yeniden yazılabilir
Yeni bulgular, yalnızca firavunların saltanat yıllarını değil, aynı zamanda Akdeniz dünyasının genel tarihsel kronolojisini de etkileyebilecek nitelikte. Araştırmacılara göre bu çalışma, Antik Mısır’ın karmaşık tarihini daha doğru anlamak için kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.