https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/tarihini-sarsan-kesif-antik-misirda-zaman-kaymasi-mi-var-1101800849.html

Tarihini sarsan keşif: Antik Mısır’da zaman kayması mı var?

Tarihini sarsan keşif: Antik Mısır’da zaman kayması mı var?

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının radyokarbon tarihleme yöntemiyle ulaştığı bulgular, Antik Mısır’ın kronolojisini kökten değiştirebilir. Araştırmaya göre Yeni Krallık... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T13:24+0300

2025-12-15T13:24+0300

2025-12-15T13:24+0300

nefertiti

santorini

akdeniz

mısır

british museum

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

groningen

firavun

haberler

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b20065a4a0a10d46ae3edd988d91a1ff.jpg

Bilim insanları, Antik Mısır’ın tarihsel zaman çizelgesini yeniden yazabilecek nitelikte bir keşfe imza attı. Ben-Gurion Üniversitesi ile Groningen Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, Yeni Krallık döneminin sanılandan yaklaşık bir asır sonra başlamış olabileceğini ortaya koydu.Yeni Krallık Mısır’ın “altın çağı” kabul ediliyorWorld History Encyclopedia’ya göre Yeni Krallık (yaklaşık MÖ 1570–1069), İkinci Ara Dönem’deki siyasi parçalanmanın ardından kurulmuş ve Üçüncü Ara Dönem’den önceki evreyi kapsıyor. Bu dönem, Hatşepsut, III. Thutmose, Amenhotep III, Akhenaton, Nefertiti, Tutankhamun, I. Seti, II. Ramses (Büyük Ramses) ve III. Ramses gibi Mısır tarihinin en tanınmış firavunlarını barındırıyor.Santorini patlaması sanılandan daha erkenAraştırmanın merkezinde, Yeni Krallık’ın kurucusu Firavun Ahmose yer alıyor. Uzun yıllar boyunca bilim dünyasında, Santorini (Thera) volkanik patlamasının, Yeni Krallık’ın başlangıcıyla aynı döneme denk geldiği düşünülüyordu. Ancak yeni radyokarbon verileri, bu patlamanın Yeni Krallık’tan önce gerçekleştiğini gösterdi.Müzelerdeki eserler yeniden tarihlendirildiAraştırmacılar, 17. ve erken 18. Hanedanlık dönemine ait ve bugüne kadar radyokarbon yöntemiyle yeterince incelenmemiş eserleri analiz etti. Çalışmada,Elde edilen sonuçlar, bu eserlerin Santorini patlamasından sonra yapıldığını, dolayısıyla Yeni Krallık’ın yükselişinin daha geç bir tarihe oturduğunu ortaya koydu.“İkinci Ara Dönem daha uzun sürdü”Araştırmanın başyazarı Hendrik J. Bruins, bulguların önemini şu sözlerle özetledi:“Sonuçlarımız, İkinci Ara Dönem’in geleneksel kabullere kıyasla çok daha uzun sürdüğünü ve Yeni Krallık’ın daha geç başladığını gösteriyor.”Antik Mısır tarihi yeniden yazılabilirYeni bulgular, yalnızca firavunların saltanat yıllarını değil, aynı zamanda Akdeniz dünyasının genel tarihsel kronolojisini de etkileyebilecek nitelikte. Araştırmacılara göre bu çalışma, Antik Mısır’ın karmaşık tarihini daha doğru anlamak için kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/1101797375.html

santorini

akdeniz

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nefertiti, santorini, akdeniz, mısır, british museum, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, groningen, firavun, haberler