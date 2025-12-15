Kars Akyaka'da mercek bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Kars'ın Akyaka ilçesinde gökyüzünde beliren mercek bulutları etkileyici manzaralar oluşturdu.
Özellikle dağlık alanlar üzerinde gözlemlenen ve sabit duruyormuş izlenimi veren bulutlar oldukça ilgi çekti.
Bilimsel adıyla lenticular bulut olarak bilinen mercek bulutları, rüzgarın dağ sıraları üzerinden geçerken oluşturduğu hava dalgaları sonucunda meydana geliyor.
Nemli havanın bu dalga hareketleri sırasında belirli bir seviyede yoğunlaşmasıyla oluşan bulutlar, mercek ya da uçan daireyi andıran şekilleriyle tanınıyor.
Uzmanlar, mercek bulutlarının genellikle yüksek irtifalarda, yaklaşık 2 ila 6 kilometre arasında görüldüğü belirtiyor. Bu bulutlar genellikle yağış bırakmazlar.
