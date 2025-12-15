Türkiye
Kars Akyaka'da mercek bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
Kars Akyaka'da mercek bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
Sputnik Türkiye
Kars'ın Akyaka ilçesinde gökyüzünde oluşan mercek bulutları dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Mercek şeklindeki bu bulutlar, bölgenin yüksek rakamı ve... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Kars Akyaka'da mercek bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

10:17 15.12.2025 (güncellendi: 10:18 15.12.2025)
Kars'ın Akyaka ilçesinde gökyüzünde oluşan mercek bulutları dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Mercek şeklindeki bu bulutlar, bölgenin yüksek rakamı ve atmosferik koşullarıyla ilişkilendirildi.
© AA / İdris Karaoğul

Kars'ın Akyaka ilçesinde gökyüzünde beliren mercek bulutları etkileyici manzaralar oluşturdu.

© AA / İdris Karaoğul

Kars'ın Akyaka ilçesinde gökyüzünde beliren mercek bulutları etkileyici manzaralar oluşturdu.

© AA / İdris Karaoğul

Özellikle dağlık alanlar üzerinde gözlemlenen ve sabit duruyormuş izlenimi veren bulutlar oldukça ilgi çekti.

© AA / İdris Karaoğul

Özellikle dağlık alanlar üzerinde gözlemlenen ve sabit duruyormuş izlenimi veren bulutlar oldukça ilgi çekti.

© AA / İdris Karaoğul

Bilimsel adıyla lenticular bulut olarak bilinen mercek bulutları, rüzgarın dağ sıraları üzerinden geçerken oluşturduğu hava dalgaları sonucunda meydana geliyor.

© AA / İdris Karaoğul

Bilimsel adıyla lenticular bulut olarak bilinen mercek bulutları, rüzgarın dağ sıraları üzerinden geçerken oluşturduğu hava dalgaları sonucunda meydana geliyor.

© AA / İdris Karaoğul

Nemli havanın bu dalga hareketleri sırasında belirli bir seviyede yoğunlaşmasıyla oluşan bulutlar, mercek ya da uçan daireyi andıran şekilleriyle tanınıyor.

© AA / İdris Karaoğul

Nemli havanın bu dalga hareketleri sırasında belirli bir seviyede yoğunlaşmasıyla oluşan bulutlar, mercek ya da uçan daireyi andıran şekilleriyle tanınıyor.

© AA / İdris Karaoğul

Uzmanlar, mercek bulutlarının genellikle yüksek irtifalarda, yaklaşık 2 ila 6 kilometre arasında görüldüğü belirtiyor. Bu bulutlar genellikle yağış bırakmazlar.

© AA / İdris Karaoğul

Uzmanlar, mercek bulutlarının genellikle yüksek irtifalarda, yaklaşık 2 ila 6 kilometre arasında görüldüğü belirtiyor. Bu bulutlar genellikle yağış bırakmazlar.

