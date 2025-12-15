https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/solaryum-gercegi-dnayi-bozuyor-kanser-riski-3-kat-artiyor-1101804630.html
Solaryum gerçeği: DNA'yı bozuyor, kanser riski 3 kat artıyor
Yeni araştırma, solaryumun melanom riskini 3 kat artırdığını ve güneşten daha yaygın DNA hasarına yol açtığını kanıtlıyor. Uzmanlar, gençler için yasaklanmasını ve sigara gibi uyarı etiketi konulmasını istiyor.
Solaryumun cilt kanseri riskini artırdığı uzun süredir biliniyordu, ancak yeni bir araştırma bu tehlikenin boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. ABD'deki Northwestern Üniversitesi ve California Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bronzlaşma yataklarının sadece güneş gören bölgelerde değil, neredeyse tüm cilt yüzeyinde yaygın DNA hasarı oluşturduğunu ve melanom (en ölümcül cilt kanseri) riskini yaklaşık üç kat artırdığını kanıtladı.'Güneşten çok daha tehlikeli ve yaygın'Çalışmanın baş yazarı Dr. Pedram Gerami, solaryum kullanıcılarının normal görünen ciltlerinde bile melanomun öncüsü olan DNA değişiklikleri bulduklarını belirterek, "Bu daha önce hiç gösterilmemişti" dedi. Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Solaryum kullananlarda melanom görülme oranı yüzde 5.1 iken, kullanmayanlarda bu oran yüzde 2.1 olarak kaydedildi. Bu, yaş, cinsiyet ve güneş yanığı öyküsü gibi faktörler hesaba katıldıktan sonra bile, solaryumun riski 2.85 kat artırdığı anlamına geliyor.DNA analizi iki kat fazla mutasyon gösterdiBilim insanları, ileri genetik analiz yöntemleriyle 182 ayrı cilt hücresinin DNA'sını inceledi. Sonuçlar, solaryum kullanıcılarının cilt hücrelerinde, kullanmayanlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla genetik mutasyon olduğunu ve bu mutasyonların melanomla bağlantılı türde olduğunu gösterdi. Bu bulgular, solaryumun yol açtığı zararın ne kadar yaygın ve kalıcı olduğunu moleküler düzeyde kanıtladı.
SON HABERLER
