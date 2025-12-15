https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/solaryum-gercegi-dnayi-bozuyor-kanser-riski-3-kat-artiyor-1101804630.html

Solaryum gerçeği: DNA'yı bozuyor, kanser riski 3 kat artıyor

Solaryum gerçeği: DNA'yı bozuyor, kanser riski 3 kat artıyor

Sputnik Türkiye

Yeni araştırma, solaryumun melanom riskini 3 kat artırdığını ve güneşten daha yaygın DNA hasarına yol açtığını kanıtlıyor. Uzmanlar, gençler için yasaklanmasını ve sigara gibi uyarı etiketi konulmasını istiyor.

2025-12-15T13:34+0300

2025-12-15T13:34+0300

2025-12-15T13:34+0300

sağlik

northwestern üniversitesi

california üniversitesi

dna

solaryum

güneş

kanser

mutasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096370002_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_28601511714294c3533f8afb9c9b2858.jpg

Solaryumun cilt kanseri riskini artırdığı uzun süredir biliniyordu, ancak yeni bir araştırma bu tehlikenin boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. ABD'deki Northwestern Üniversitesi ve California Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bronzlaşma yataklarının sadece güneş gören bölgelerde değil, neredeyse tüm cilt yüzeyinde yaygın DNA hasarı oluşturduğunu ve melanom (en ölümcül cilt kanseri) riskini yaklaşık üç kat artırdığını kanıtladı.'Güneşten çok daha tehlikeli ve yaygın'Çalışmanın baş yazarı Dr. Pedram Gerami, solaryum kullanıcılarının normal görünen ciltlerinde bile melanomun öncüsü olan DNA değişiklikleri bulduklarını belirterek, "Bu daha önce hiç gösterilmemişti" dedi. Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Solaryum kullananlarda melanom görülme oranı yüzde 5.1 iken, kullanmayanlarda bu oran yüzde 2.1 olarak kaydedildi. Bu, yaş, cinsiyet ve güneş yanığı öyküsü gibi faktörler hesaba katıldıktan sonra bile, solaryumun riski 2.85 kat artırdığı anlamına geliyor.DNA analizi iki kat fazla mutasyon gösterdiBilim insanları, ileri genetik analiz yöntemleriyle 182 ayrı cilt hücresinin DNA'sını inceledi. Sonuçlar, solaryum kullanıcılarının cilt hücrelerinde, kullanmayanlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla genetik mutasyon olduğunu ve bu mutasyonların melanomla bağlantılı türde olduğunu gösterdi. Bu bulgular, solaryumun yol açtığı zararın ne kadar yaygın ve kalıcı olduğunu moleküler düzeyde kanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bitter-cikolatada-gizli-genclik-formulu-bilim-insanlari-yaslanmayi-yavaslatan-maddeyi-buldu-1101786568.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, solaryum, kanser riski, kanser, dna, melanom, güneş