https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/sabancidan-aciklama-dev-market-zinciri-satiliyor-mu-1101802856.html
Sabancı'dan açıklama: Dev market zinciri satılıyor mu?
Sabancı'dan açıklama: Dev market zinciri satılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T12:39+0300
2025-12-15T12:39+0300
2025-12-15T12:40+0300
türki̇ye
sabancı holding
carrefour
carrefoursa
kap
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052830655_3:0:1998:1122_1920x0_80_0_0_64b0d6b878ad29428b22050dedd05a25.jpg
Sabancı Holding CarrefourSA'nın satış iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır" dedi.CarrefourSA satıldı mı?Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin (CarrefourSA) paylarının satışı ve şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı anımsatıldı.'Somut karar yok'Sabancı Holding'in iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/hat-holding-ve-investco-holdinge-kayyum-atandi-1100747293.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052830655_252:0:1748:1122_1920x0_80_0_0_b22c3611b244fb0a37d16fa83fb8672d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
carrefour satılıyor mu?
Sabancı'dan açıklama: Dev market zinciri satılıyor mu?
12:39 15.12.2025 (güncellendi: 12:40 15.12.2025)
Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Sabancı Holding CarrefourSA'nın satış iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır" dedi.
Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin (CarrefourSA) paylarının satışı ve şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı anımsatıldı.
Sabancı Holding'in iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için 'büyütme', 'dönüştürme', 'operasyonel ve finansal performansını iyileştirme' ve 'çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi' düzenli olarak ele alınmaktadır. İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır."