Sabancı'dan açıklama: Dev market zinciri satılıyor mu?

Sabancı Holding CarrefourSA'nın satış iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır" dedi.CarrefourSA satıldı mı?Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin (CarrefourSA) paylarının satışı ve şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı anımsatıldı.'Somut karar yok'Sabancı Holding'in iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

