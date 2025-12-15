Türkiye
Sabancı'dan açıklama: Dev market zinciri satılıyor mu?
Sabancı'dan açıklama: Dev market zinciri satılıyor mu?
Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
sabancı holding
carrefour
carrefoursa
kap
satış
Sabancı Holding CarrefourSA'nın satış iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır" dedi.CarrefourSA satıldı mı?Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin (CarrefourSA) paylarının satışı ve şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı anımsatıldı.'Somut karar yok'Sabancı Holding'in iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
türki̇ye
12:39 15.12.2025
Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Sabancı Holding CarrefourSA'nın satış iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır" dedi.

CarrefourSA satıldı mı?

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin (CarrefourSA) paylarının satışı ve şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı anımsatıldı.

'Somut karar yok'

Sabancı Holding'in iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için 'büyütme', 'dönüştürme', 'operasyonel ve finansal performansını iyileştirme' ve 'çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi' düzenli olarak ele alınmaktadır. İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır."
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
TÜRKİYE
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı: BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiası
5 Kasım, 09:20
