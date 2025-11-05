https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/hat-holding-ve-investco-holdinge-kayyum-atandi-1100747293.html
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T09:20+0300
2025-11-05T09:20+0300
2025-11-05T09:31+0300
türki̇ye
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
kayyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu. Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandıAyrıca mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı öğrenildi.Başsavcılık'tan açıklamaBaşsavcılıktan konuya ilişkin açıklama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/borsa-istanbulda-ikinci-dalga-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1099711271.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hat holding ve investco holding'e kayyum atandı, hat holding kimin, investco holding kimin, hat holding, incestco holding
hat holding ve investco holding'e kayyum atandı, hat holding kimin, investco holding kimin, hat holding, incestco holding
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
09:20 05.11.2025 (güncellendi: 09:31 05.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
Ayrıca mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı öğrenildi.
Başsavcılıktan konuya ilişkin açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur. Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."