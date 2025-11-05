Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur. Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."