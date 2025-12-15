https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/eski-ukraynali-ust-duzey-yetkili-bati-zelenskiyin-baris-gorusmeleri-yapmasini-engelliyor--1101800717.html

Eski Ukraynalı üst düzey yetkili: Batı, Zelenskiy’in barış görüşmeleri yapmasını engelliyor

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski üst düzey yöneticisi Prozorov, Rusya’ya karşı savaşa devam edilmesini talep eden Batılı politikacıların, Kiev rejimi lideri... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Eski SBU Yarbayı Vasiliy Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın bitmesi durumunda hayatını kaybedebileceğinin farkında olduğuna dikkat çekti.Zelenskiy’in kişisel özelliklerine işaret eden Prozorov, Batılı politikacıların Kiev rejimi liderinin egosunu ve gururunu ustaca kullandığını belirterek, “Tüm dünyanın başkanısın, korkunç Rusya'ya karşı duruyorsun, herkes senin için dua ediyor, ülke liderleri tarafından karşılanıyorsun, tarihe geçeceksin, sana anıtlar dikilecek, diyorlar ona. Bunu da ustaca yapıyorlar, zayıf yönlerini kullanıyorlar” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in uzun vadeli barışı sağlamaya yönelik anlaşmayı reddetmesinin bir diğer nedeninin, hayatta kalma içgüdüsü olduğunu söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Dahası Zelenskiy’in, Avrupa-Atlantik yapılarının ve küreselcilerin birçok sırrını bildiğine işaret eden Prozorov, bu durumun onu ‘istenmeye tanık’ haline getirdiğini ve hayatı için risk oluşturduğunu kaydederek şunu ekledi:

