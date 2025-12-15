Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Eski Ukraynalı üst düzey yetkili: Batı, Zelenskiy’in barış görüşmeleri yapmasını engelliyor
Eski Ukraynalı üst düzey yetkili: Batı, Zelenskiy’in barış görüşmeleri yapmasını engelliyor
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski üst düzey yöneticisi Prozorov, Rusya’ya karşı savaşa devam edilmesini talep eden Batılı politikacıların, Kiev rejimi lideri... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Eski SBU Yarbayı Vasiliy Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın bitmesi durumunda hayatını kaybedebileceğinin farkında olduğuna dikkat çekti.Zelenskiy’in kişisel özelliklerine işaret eden Prozorov, Batılı politikacıların Kiev rejimi liderinin egosunu ve gururunu ustaca kullandığını belirterek, “Tüm dünyanın başkanısın, korkunç Rusya'ya karşı duruyorsun, herkes senin için dua ediyor, ülke liderleri tarafından karşılanıyorsun, tarihe geçeceksin, sana anıtlar dikilecek, diyorlar ona. Bunu da ustaca yapıyorlar, zayıf yönlerini kullanıyorlar” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in uzun vadeli barışı sağlamaya yönelik anlaşmayı reddetmesinin bir diğer nedeninin, hayatta kalma içgüdüsü olduğunu söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Dahası Zelenskiy’in, Avrupa-Atlantik yapılarının ve küreselcilerin birçok sırrını bildiğine işaret eden Prozorov, bu durumun onu ‘istenmeye tanık’ haline getirdiğini ve hayatı için risk oluşturduğunu kaydederek şunu ekledi:
11:34 15.12.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski üst düzey yöneticisi Prozorov, Rusya’ya karşı savaşa devam edilmesini talep eden Batılı politikacıların, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in egosunu ve kibrini kullanarak barış anlaşmasını imzalamasını engellemeye devam ettiğini belirtti.
