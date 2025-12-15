https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/eski-ukraynali-ust-duzey-yetkili-bati-zelenskiyin-baris-gorusmeleri-yapmasini-engelliyor--1101800717.html
Eski Ukraynalı üst düzey yetkili: Batı, Zelenskiy'in barış görüşmeleri yapmasını engelliyor
Eski Ukraynalı üst düzey yetkili: Batı, Zelenskiy’in barış görüşmeleri yapmasını engelliyor
Eski SBU Yarbayı Vasiliy Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın bitmesi durumunda hayatını kaybedebileceğinin farkında olduğuna dikkat çekti.Zelenskiy’in kişisel özelliklerine işaret eden Prozorov, Batılı politikacıların Kiev rejimi liderinin egosunu ve gururunu ustaca kullandığını belirterek, “Tüm dünyanın başkanısın, korkunç Rusya'ya karşı duruyorsun, herkes senin için dua ediyor, ülke liderleri tarafından karşılanıyorsun, tarihe geçeceksin, sana anıtlar dikilecek, diyorlar ona. Bunu da ustaca yapıyorlar, zayıf yönlerini kullanıyorlar” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in uzun vadeli barışı sağlamaya yönelik anlaşmayı reddetmesinin bir diğer nedeninin, hayatta kalma içgüdüsü olduğunu söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Dahası Zelenskiy’in, Avrupa-Atlantik yapılarının ve küreselcilerin birçok sırrını bildiğine işaret eden Prozorov, bu durumun onu ‘istenmeye tanık’ haline getirdiğini ve hayatı için risk oluşturduğunu kaydederek şunu ekledi:
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski üst düzey yöneticisi Prozorov, Rusya'ya karşı savaşa devam edilmesini talep eden Batılı politikacıların, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in egosunu ve kibrini kullanarak barış anlaşmasını imzalamasını engellemeye devam ettiğini belirtti.
Eski SBU Yarbayı Vasiliy Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın bitmesi durumunda hayatını kaybedebileceğinin farkında olduğuna dikkat çekti.
Zelenskiy’in kişisel özelliklerine işaret eden Prozorov, Batılı politikacıların Kiev rejimi liderinin egosunu ve gururunu ustaca kullandığını belirterek, “Tüm dünyanın başkanısın, korkunç Rusya'ya karşı duruyorsun, herkes senin için dua ediyor, ülke liderleri tarafından karşılanıyorsun, tarihe geçeceksin, sana anıtlar dikilecek, diyorlar ona. Bunu da ustaca yapıyorlar, zayıf yönlerini kullanıyorlar” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in uzun vadeli barışı sağlamaya yönelik anlaşmayı reddetmesinin bir diğer nedeninin, hayatta kalma içgüdüsü olduğunu söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy, kelimenin tam anlamıyla, başkanlık yaptığı ve çatışma devam ettiği sürece hayatta olduğunu anlıyor. Bunlar bittiğinde, onun için çok fazla soru işareti olacak. Büyük olasılıkla, geleceği kısa ve kıskanılmayacak bir şekilde olacak. Ayrıca (ABD Başkanı Donald) Trump'ın şartlarını da kabul edemez çünkü iç muhalefetten ciddi anlamda korkuyor. Özellikle Ukrayna'da sürekli ortaya çıkarak ‘teslimiyet yok’ gibi basit sözlerle gündemlerini dayatan aşırı milliyetçi çevrelerden bahsediyorum. Zelenskiy ve çevresindekiler anlıyor ki, milliyetçilerle dolu Ukrayna Güvenlik Servisi onu korumayacak.
Dahası Zelenskiy’in, Avrupa-Atlantik yapılarının ve küreselcilerin birçok sırrını bildiğine işaret eden Prozorov, bu durumun onu ‘istenmeye tanık’ haline getirdiğini ve hayatı için risk oluşturduğunu kaydederek şunu ekledi:
Donald Trump bile ona böyle garantiler veremez... Zelenskiy aptal değil, bu yüzden net garantiler olsaydı muhtemelen çoktan barışa razı olurdu diye düşünüyorum. Ancak şu anda Avrupalılara ve küreselcilere daha çok meyilli, çünkü Trump'ın garantilerini Avrupalıların vaat ettikleri veya tehdit ettiklerinden daha az önemli görüyor.