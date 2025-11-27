RTÜK duyurdu: 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rtuk-duyurdu-3-televizyon-kanali-ve-2-radyoya-ceza-1101361038.html
Sputnik Türkiye
27.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rtuk-verileri-ortaya-koydu-yaslilar-gunde-5-saat-televizyon-izliyor-1100888732.html
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_9ef8b2f56d1b7257ff94c7e17fe1bfb4.jpg
RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle üç televizyon kanalı ve iki radyoya idari para cezası verdiğini duyurdu.
Kurul, SZC TV’de yayınlanan bir programda CHP’li Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik ifadelerini 'temelsiz itham ve eleştiri sınırlarını aşan sözler' olarak değerlendirerek kanala ceza uyguladı.
Edessa TV’de yayımlanan Ani Harabeleri belgeselinde kullanılan ifadelerin 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı' bulunduğu belirtilerek kanala idari para cezası verildi.
TLC’de yayınlanan 'Şeytanın Avukatı' filmindeki müstehcen sahneler nedeniyle kanala ceza uygulanması kararlaştırıldı.
Metro FM’de bir dinleyicinin uyuşturucu kullanımını özendirici mesajının sunucu tarafından uyarı yapılmadan okunması ihlal sayıldı ve radyoya ceza verildi.
Burhaniye Radyo Ses’teki 'Mahkum Özel' programında mahkumların mesajlaşmasına ve şifreli talimat iletme ihtimaline izin verildiği, ayrıca haksız kazanç sağlandığı tespit edilerek radyoya yaptırım uygulandı.