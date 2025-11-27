RTÜK duyurdu: 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza

Türkiye
RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle üç televizyon kanalı ve iki radyoya idari para cezası verdiğini duyurdu.Kurul, SZC TV’de yayınlanan bir programda CHP’li Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik ifadelerini 'temelsiz itham ve eleştiri sınırlarını aşan sözler' olarak değerlendirerek kanala ceza uyguladı.Edessa TV’de yayımlanan Ani Harabeleri belgeselinde kullanılan ifadelerin 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı' bulunduğu belirtilerek kanala idari para cezası verildi.TLC’de yayınlanan 'Şeytanın Avukatı' filmindeki müstehcen sahneler nedeniyle kanala ceza uygulanması kararlaştırıldı.Metro FM’de bir dinleyicinin uyuşturucu kullanımını özendirici mesajının sunucu tarafından uyarı yapılmadan okunması ihlal sayıldı ve radyoya ceza verildi.Burhaniye Radyo Ses’teki 'Mahkum Özel' programında mahkumların mesajlaşmasına ve şifreli talimat iletme ihtimaline izin verildiği, ayrıca haksız kazanç sağlandığı tespit edilerek radyoya yaptırım uygulandı.
17:53 27.11.2025
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında yayın ihlalleri nedeniyle üç televizyon kanalı ve iki radyoya idari para cezası verdi. SZC TV, Edessa TV ve TLC’deki program ve içeriklerin kanun hükümlerini ihlal ettiği belirtilirken, Metro FM ve Burhaniye Radyo Ses’te de yayın kurallarına aykırı uygulamalar tespit edildi.
RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle üç televizyon kanalı ve iki radyoya idari para cezası verdiğini duyurdu.
Kurul, SZC TV’de yayınlanan bir programda CHP’li Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik ifadelerini 'temelsiz itham ve eleştiri sınırlarını aşan sözler' olarak değerlendirerek kanala ceza uyguladı.
Edessa TV’de yayımlanan Ani Harabeleri belgeselinde kullanılan ifadelerin 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı' bulunduğu belirtilerek kanala idari para cezası verildi.
TLC’de yayınlanan 'Şeytanın Avukatı' filmindeki müstehcen sahneler nedeniyle kanala ceza uygulanması kararlaştırıldı.
Metro FM’de bir dinleyicinin uyuşturucu kullanımını özendirici mesajının sunucu tarafından uyarı yapılmadan okunması ihlal sayıldı ve radyoya ceza verildi.
Burhaniye Radyo Ses’teki 'Mahkum Özel' programında mahkumların mesajlaşmasına ve şifreli talimat iletme ihtimaline izin verildiği, ayrıca haksız kazanç sağlandığı tespit edilerek radyoya yaptırım uygulandı.
