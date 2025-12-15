https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/prim-borclarinda-son-15-gun-uyarisi-emekli-olmak-isteyenler-dikkat-1101799408.html

Prim borçlarında son 15 gün uyarısı: Emekli olmak isteyenler dikkat

15.12.2025

Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışanları ilgilendiren düzenleme yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girecek. Milyonlarca kişi emekli olmanın yollarını ararken bazı kişiler için küçük başvurularla emekliliğin önü açılıyor.Prim oranı yüzde 45’e yükseliyorNTV'nin haberine göre, Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanları kapsayan düzenlemeyle birlikte doğum borçlanması ve askerlik borçlanması prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı. Bu artış, borçlanma maliyetlerini doğrudan yükseltecek.Borçlanma nedir, kimleri kapsar?Borçlanma, çalışanların çalışmadıkları dönemlere ait sosyal güvenlik primlerini sonradan ödeme imkânı sunuyor. Hizmet borçlanması kapsamında yapılan bu ödemeler isteğe bağlı olarak gerçekleştiriliyor ve şartları sağlayanlar için emeklilik yolunu açıyor.Borçlanma tutarları nasıl hesaplanıyor?Borçlanma yapacak kişiler, en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden ödeme yapıyor. Bu oran 7,5 kata kadar artırılabiliyor. Vatandaşlar, belirlenen alt sınırın altında olmamak kaydıyla istedikleri tutardan borçlanabiliyor.Mevcut düzenlemeye göre günlük en düşük borçlanma 277 lira, aylık ise 8 bin 321 lira. En yüksek borçlanma ise günlük 2 bin 77 lira, aylık 62 bin 413 lira seviyesinde bulunuyor.Zam sonrası rakamlar dikkat çekiyorPrim oranının yüzde 45’e çıkmasıyla birlikte, asgari ücret artışı hariç hesaplandığında günlük en düşük borçlanma 390 liraya, aylık 11 bin 703 liraya yükseliyor. Azami borçlanma ise günlük 2 bin 925 lira, aylık 87 bin 772 lira olacak.Bu artışla birlikte bir aylık borçlanmada en düşükte 3 bin 382 lira, en yüksekte ise 25 bin 359 lira ek maliyet oluşacak. Üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiğinde artış oranının yüzde 20-25 bandına çıkması bekleniyor.2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 15 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.

