Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Kiev'in NATO'ya katılmamasına ilişkin garantiler konusu, olası çözümün temel taşlardan biri
Peskov: Kiev'in NATO'ya katılmamasına ilişkin garantiler konusu, olası çözümün temel taşlardan biri
15.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna'da çözüm için ısrarcı olduğu maddelerden NATO'ya katılmama konusunda Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in NATO'ya katılmamasına ilişkin garantiler konusunun olası çözümün temel taşlardan biri olduğunu ve özel olarak istişare edileceğini belirtti.Vladimir Zelenskiy, dünkü açıklamasında, ABD de dahil bazı ülkelerden güvenlik garantileri alması halinde İttifak'a üyelikten vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmişti.Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:🔴Ukrayna'da çözüm için süre belirlemek, fayda sağlayacak bir iş değil🔴Rusya Devlet Başkanı Putin barışa ve ciddi kararlara açık, ancak geçici molalara ve manevralara karşı🔴Trump ve ekibi Ukrayna'da barışı içtenlikle istiyor ve bunu başarmak için çaba gösteriyor🔴ABD, Rusya'yı Berlin'deki Ukrayna görüşmelerinin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirmiyor, Moskova görüşmeler sonuçlandıktan sonra bilgi bekliyor🔴Rusya, Ukrayna'da çözüme yönelik barış görüşmelerini 'elinde megafonla' yürütmek istemiyor
Peskov: Kiev'in NATO'ya katılmamasına ilişkin garantiler konusu, olası çözümün temel taşlardan biri

13:14 15.12.2025
Rusya'nın Ukrayna'da çözüm için ısrarcı olduğu maddelerden NATO'ya katılmama konusunda Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in NATO'ya katılmamasına ilişkin garantiler konusunun olası çözümün temel taşlardan biri olduğunu ve özel olarak istişare edileceğini belirtti.

Vladimir Zelenskiy, dünkü açıklamasında, ABD de dahil bazı ülkelerden güvenlik garantileri alması halinde İttifak'a üyelikten vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

🔴Ukrayna'da çözüm için süre belirlemek, fayda sağlayacak bir iş değil

🔴Rusya Devlet Başkanı Putin barışa ve ciddi kararlara açık, ancak geçici molalara ve manevralara karşı

🔴Trump ve ekibi Ukrayna'da barışı içtenlikle istiyor ve bunu başarmak için çaba gösteriyor

🔴ABD, Rusya'yı Berlin'deki Ukrayna görüşmelerinin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirmiyor, Moskova görüşmeler sonuçlandıktan sonra bilgi bekliyor

🔴Rusya, Ukrayna'da çözüme yönelik barış görüşmelerini 'elinde megafonla' yürütmek istemiyor
