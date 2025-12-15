https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/pariste-louvre-muzesi-kapandi-calisanlar-isyan-etti-greve-gitti-1101807064.html

Paris’te Louvre Müzesi kapandı: Çalışanlar isyan etti, greve gitti

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre, çalışanların personel yetersizliği, acil tadilat ihtiyacı ve AB dışı ziyaretçiler için planlanan bilet zammına... 15.12.2025

2025-12-15T13:36+0300

2025-12-15T13:36+0300

2025-12-15T13:36+0300

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi, çalışanların grev başlatması nedeniyle pazartesi günü ziyarete kapandı. Bir süredir krizlerle anılan müzede grevin, 'personel yetersizliği, uzun süredir ertelenen restorasyon çalışmaları ve Avrupa Birliği dışından gelen ziyaretçiler için planlanan bilet fiyatı artışına karşı' düzenlendiği bildirildi.Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, son aylarda yaşanan mücevher soygunu, su sızıntısı ve galeri güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle normal akışının dışında bir dönemden geçiyor. Louvre'da 19 Ekim'de yaşanan ve gündüz saatlerinde düzenlenen soygunda 88 milyon euro değerinde Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınmıştı. Kasım ayında ise müzenin Mısır bölümünde meydana gelen su sızıntısı 300 ila 400 arasında kitap, dergi ve belgenin zarar gördü.Sendikalar greve girdi: 'Çöküşten önceki son savunma hattı gibiyiz'Louvre'daki üç sendika (CGT, Sud, CFDT) süresiz ve dönüşümlü greve gidildiğini açıklayarak personelin kendisini çöküşten önceki son savunma hattı olarak gördüğünü ifade etti. Sendikalar, müzedeki sorunların yıllardır devam eden personel kesintileri ve kamu yatırımlarının yetersizliğinden kaynaklandığını savundu.Sendika temsilcileri, 2015'ten bu yana aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 200'den fazla kadronun kaldırıldığını belirtti. Ayrıca, Ocak ayından itibaren AB dışı ülkelerden gelen ziyaretçiler için bilet fiyatının 32 euroya çıkarılmasının ayrımcı bir uygulama olduğu savunuldu.İngiliz basınına röportaj veren CGT yetkilisi Christian Galani, ziyaretçilerin “personel eksikliği ve kapalı salonlar nedeniyle tüm koleksiyona erişemediği, bakımsız bir müze için daha fazla para ödemek zorunda bırakılacağını” söyledi. Galani, bu uygulamanın “kültürün evrenselliği ilkesine aykırı” olduğunu vurguladı.Fransa Sayıştayı, geçen ayki raporunda müzedeki güvenlik iyileştirmelerinin 'son derece yetersiz bir hızla' ilerlediğini kaydetmişti.

