MSB: 'SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır'

MSB: 'SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır'

12.12.2025

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum ve YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin süreçleri hakkında bilgi verdi. Kaynaklar, "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir." ifadelerini kullandı. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecekMSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Rutin değişim faaliyetleri TSK'nın tahkimat görüntülerine ilişkin de yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken, TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir." değerlendirmesi yapıldı.Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin açıklama yapıldıABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir." bilgisi paylaşıldı.

