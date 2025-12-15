Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/meteorolojiden-cifte-uyari-kuvvetli-kar-yagisi-ve-firtina-etkili-olacak-1101792138.html
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışıyla buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi etkili olacak. Batı Akdeniz'de... 15.12.2025
2025-12-15T07:06+0300
2025-12-15T07:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_73282b28db0ad4e828cd8ff2e3af53d8.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı düşüyorHava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak

kuvvetli yağış - sağanak yağmur
Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışıyla buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi etkili olacak. Batı Akdeniz'de ise rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkarak fırtına şeklinde esecek. İç bölgelerde hava sıcaklığı 4 derece azalırken Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı düşüyor

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL11°C – Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ10°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Detay: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ12°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR15°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA12°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Detay: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA18°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA20°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY13°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA10°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR5°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ5°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA7°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
DÜZCE9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
SİNOP13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS2°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA6°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN4°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR10°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
GAZİANTEP11°C – Az bulutlu
MARDİN8°C – Az bulutlu
