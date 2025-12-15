Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışıyla buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi etkili olacak. Batı Akdeniz'de ise rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkarak fırtına şeklinde esecek. İç bölgelerde hava sıcaklığı 4 derece azalırken Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı düşüyor
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 11°C – Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Detay: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Detay: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
DÜZCE – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
SİNOP – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Detay: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Detay: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR – 10°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
GAZİANTEP – 11°C – Az bulutlu
MARDİN – 8°C – Az bulutlu