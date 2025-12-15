https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/meteorolojiden-cifte-uyari-kuvvetli-kar-yagisi-ve-firtina-etkili-olacak-1101792138.html

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışıyla buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi etkili olacak. Batı Akdeniz'de... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T07:06+0300

2025-12-15T07:06+0300

2025-12-15T07:06+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_73282b28db0ad4e828cd8ff2e3af53d8.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı düşüyorHava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/europada-orumcek-benzeri-gizemli-olusum-duvar-seytani-adini-verdiler-1101787593.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı