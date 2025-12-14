Türkiye
Europa'da örümcek benzeri gizemli oluşum: 'Duvar şeytanı' adını verdiler
Europa’da örümcek benzeri gizemli oluşum: ‘Duvar şeytanı’ adını verdiler
Örümceği andıran bu oluşum, Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyini yararak dışarı fışkıran devasa su püskürmelerinin kanıtı olabilir.
Europa'da örümcek benzeri gizemli oluşum: 'Duvar şeytanı' adını verdiler

17:34 14.12.2025
© Prof. Lauren Mc KeownJüpiter'in uydusu Europa'da tespit edilen gizemli cisim
Jüpiter'in uydusu Europa'da tespit edilen gizemli cisim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© Prof. Lauren Mc Keown
Abone ol
Örümceği andıran bu oluşum, Jüpiter’in uydusu Europa’nın yüzeyini yararak dışarı fışkıran devasa su püskürmelerinin kanıtı olabilir.
İrlanda’dan bir bilim ekibi, Jüpiter’in buzlarla kaplı uydusunun yüzeyinde, bir eklembacaklıyı ya da patlayan bir yıldızı andıran ilgi çekici bir oluşumu inceleyerek adlandırdı.
Bu oluşuma, Galce’de 'örümcek' anlamına gelen ya da daha çağrışımlı bir ifadeyle 'duvar şeytanı' olarak da yorumlanabilecek 'Damhan Alla' adını verdiler.
Ekip, The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan çalışmalarında, Damhan Alla’nın ve benzeri yapıların, Europa’nın buz kabuğunu yararak yüzeye çıkan su selinin oluşturduğu erozyon izleri olabileceğini öne sürüyor.

‘Yüzeyin altında su havzası olabilir’

Çalışmanın başyazarı ve Central Florida Üniversitesi’nden fizikçi Lauren Mc Keown, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Araştırmamızın önemi gerçekten çok heyecan verici. Bu tür yüzey oluşumları, buzun altında neler olup bittiğine dair bize çok şey anlatabilir. Eğer NASA’nın şu anda Jüpiter’e doğru yol alan yeni uzay aracı Europa Clipper ile bu tür yapılardan daha fazlasını görürsek, bunlar yüzeyin hemen altında yerel tuzlu su havuzlarına işaret ediyor olabilir.

Europa, Jüpiter’in Galile uyduları olarak bilinen dört büyük uydusunun en küçüğü. Astronomların ilgisini çekmesinin nedeni, buzlu yüzeyinin altında tuzlu bir okyanus barındırdığının düşünülmesi.
Bu da Europa’yı, Güneş Sistemi’nde Dünya dışı yaşam için en umut verici adaylardan biri haline getiriyor.

Senaryoya göre ‘su işareti’

Mc Keown’un ekibi, çalışma kapsamında yaklaşık bir kilometre çapındaki Damhan Alla’yı, Dünya’da 'buz yıldızları’ olarak bilinen benzer oluşumlarla karşılaştırdı. Genellikle birkaç metre ya da daha küçük boyutlarda olan göl yıldızları, karla kaplı donmuş göllerin yüzeyinde, buzda açılan deliklerden sızan suyun karı eritmesiyle, merkezden dışa doğru dallanan desenler oluşturması sonucu ortaya çıkıyor.
Europa’nın yüzeyinde de bu tür desenlerin görülmesi, suyun yüzeye doğru ilerlediğine dair bir başka işaret olarak değerlendiriliyor.
Bu senaryoya göre, uydunun buz kabuğuna gelen bir çarpma ya da gerilim, tuzlu suyun kırılmış buz tabakalarının arasından sızmasına izin vermiş olabilir. Bu durum, yüzeyin altında geniş bir okyanusun ya da en azından yüzeye çok yakın küçük su ceplerinin varlığına işaret ediyor.
Mc Keown, "Göl yıldızları gerçekten çok güzel ve kar ya da sulu karla kaplı donmuş göl ve göletlerde oldukça yaygın görülür," derken ekliyor: "Bunların, Europa’da ve belki de Güneş Sistemi’ndeki diğer buzlu okyanus dünyalarında gerçekleşen süreçlere dair bize bir pencere açabileceğini düşünmek harika."
