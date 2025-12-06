https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/italya-savunma-bakani-crozetto-abdnin-ulusal-guvenlik-stratejisini-yorumladi-abd-abnin-zayifligini-1101595289.html
İtalya Savunma Bakanı Crozetto, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yorumladı: 'ABD, AB'nin zayıflığını kabul etti'
İtalya Savunma Bakanı Crozetto, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yorumladı: 'ABD, AB'nin zayıflığını kabul etti'
İtalya Savunma Bakanı Crozetto, ABD’nin güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Avrupa Birliği’nin zayıf olduğunu kabul ettiğini dile getirdi. 06.12.2025, Sputnik Türkiye
Cuma günü Beyaz Saray, Avrupa’dan kendi savunmasından sorumlu olmasını talep eden yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni yayımlamıştı. Belgede ayrıca Beyaz Saray’ın Ukrayna’daki çatışmayla ilgili gerçekçi olmayan beklentilere sahip Avrupa yetkilileriyle görüş ayrılığı içinde olduğu da vurgulanmıştı.İtalya Savunma Bakanı Guido Crozetto sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Avrupa Birliği’nin zayıf-güçsüz olduğunu kabul ettiğini belirtti.Crozetto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Savunma garantilerinin hızla sona ermesi açık ve belirgin'Bakan Crozetto, ABD ile AB arasındaki ilişkilerdeki yaklaşan değişimin ve 1956’dan bu yana sağlanan savunma garantilerinin hızla sona ermesinin açık ve belirgin olduğunu vurguladı.Crozetto açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Bakan, ABD’nin bugüne kadar Avrupa’ya 'ücretsiz' sağladığı güvenlik, savunma ve caydırıcılığı düşünmeye çağırdı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni daha önce, ABD-AB ilişkilerinin bozulduğunu düşünmediğini, ancak Avrupa’nın kendi güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlaması gerektiğine inandığını açıklamıştı.
2025
Cuma günü Beyaz Saray, Avrupa’dan kendi savunmasından sorumlu olmasını talep eden yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni yayımlamıştı. Belgede ayrıca Beyaz Saray’ın Ukrayna’daki çatışmayla ilgili gerçekçi olmayan beklentilere sahip Avrupa yetkilileriyle görüş ayrılığı içinde olduğu da vurgulanmıştı.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crozetto sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Avrupa Birliği’nin zayıf-güçsüz olduğunu kabul ettiğini belirtti.
Crozetto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Amerikan politikasının yönü, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelmesinden önce de açıktı. Trump yalnızca geri dönülmez süreci hızlandırdı. ABD, Çin ile giderek daha karmaşık, zor ve sert bir rekabet yürütüyor ve her eylemi, kararı ve davranışı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Trump, sadece AB’nin bu rekabette kendisi için az veya hiç gerekli olmadığını gösterdi. Çünkü AB’nin kayda değer ya da faydalı doğal kaynakları yok. Çünkü yenilik ve teknolojide rekabette geride kalıyor. Çünkü askeri gücü yok. Çünkü dünyadaki yeni oyuncularla kıyaslandığında küçük, yavaş ve yaşlı.
'Savunma garantilerinin hızla sona ermesi açık ve belirgin'
Bakan Crozetto, ABD ile AB arasındaki ilişkilerdeki yaklaşan değişimin ve 1956’dan bu yana sağlanan savunma garantilerinin hızla sona ermesinin açık ve belirgin olduğunu vurguladı.
Crozetto açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Tam da bu senaryoda (daha önce de söylediğim gibi, geniş çapta beklenen senaryoda) küçük ülkelerin, bizim gibi ülkelerin, seçimleri, kararları ve stratejileri belirlenmelidir. Çünkü bizim de kaynaklara ihtiyacımız var. Çünkü bizim de teknolojiye ihtiyacımız var. Çünkü bizim de ekonomimizi geliştirmeye ve ekonomik potansiyelimizi korumaya ihtiyacımız var. Bunu kimseye üstünlük sağlamak için değil, yalnızca geleceğimizi güvence altına almak için yapıyoruz.
Bakan, ABD’nin bugüne kadar Avrupa’ya 'ücretsiz' sağladığı güvenlik, savunma ve caydırıcılığı düşünmeye çağırdı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni daha önce, ABD-AB ilişkilerinin bozulduğunu düşünmediğini, ancak Avrupa’nın kendi güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlaması gerektiğine inandığını açıklamıştı.