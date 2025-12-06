İtalya Savunma Bakanı Crozetto, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yorumladı: 'ABD, AB'nin zayıflığını kabul etti'

Tam da bu senaryoda (daha önce de söylediğim gibi, geniş çapta beklenen senaryoda) küçük ülkelerin, bizim gibi ülkelerin, seçimleri, kararları ve stratejileri belirlenmelidir. Çünkü bizim de kaynaklara ihtiyacımız var. Çünkü bizim de teknolojiye ihtiyacımız var. Çünkü bizim de ekonomimizi geliştirmeye ve ekonomik potansiyelimizi korumaya ihtiyacımız var. Bunu kimseye üstünlük sağlamak için değil, yalnızca geleceğimizi güvence altına almak için yapıyoruz.